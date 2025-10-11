Ο Κωνσταντέλιας της Ελλάδας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας! Αυτό το σπάνιο ταλέντο, μία ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που μαγεύει τα ελληνικά γήπεδα και εξελίσσεται σε ηγέτη του ΠΑΟΚ. Έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό αυτό που λέμε… ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου. Ήταν τέτοιος πριν δύο χρόνια όταν οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πιο ιδιαίτερου και ανταγωνιστικού πρωταθλήματος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.Από το καλοκαίρι τονίζουμε ότι είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο πρωτάθλημά μας, σε εκείνη την παράξενη περίοδο που για αδιευκρίνιστους λόγους ο ΠΑΟΚ σκέφτηκε να τον παραχωρήσει βιαστικά και έναντι μικρού -μάλλον- τιμήματος στη Στουτγάρδη. Το λάθος δεν έγινε και κάπως έτσι εξακολουθούμε να τον θαυμάζουμε με τα ασπρόμαυρα σε Ελλάδα και Ευρώπη.Αποκορύφωμα η εμφάνισή του την προπερασμένη Πέμπτη στο Βίγκο και στον αγώνα Θέλτα-ΠΑΟΚ και αμέσως μετά από 72 ώρες η παρουσία του στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός! Ένα αερικό… Ένας βιρτουόζος που μάγεψε τους Ισπανούς οι οποίοι κάποια στιγμή έβγαλαν τόσο αυθόρμητα αυτό το επιφώνημα θαυμασμού σε ενέργειά που έκανε και ξάφνιασε ακόμη και τον Οζντόεφ που… τα έχασε και αντί να σκοράρει έκανε επιθετικό φάουλ, παίρνοντας και κίτρινη κάρτα! Ήρθε αμέσως μετά στη Θεσσαλονίκη και σε ένα ματς κακοποίηση του ποδοσφαίρου από τακτικής πλευράς, σε ένα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός όπου ο αυχένας των 25 χιλιάδων παρευρισκόμενων στην Τούμπα ταλαιπωρήθηκε βάναυσα από τα αλλεπάλληλα γεμίσματα, ο Ντέλιας αποτέλεσε τη μοναδική όαση μεταξύ των 22 που έπαιζαν. Ο μόνος που κατέβαζε την μπάλα και την διαχειρίζονταν με ποιότητα προσπαθώντας κάτι να δημιουργήσει.Ακριβώς πάνω σε αυτή την περίοδο, ήρθε το μεγάλο ματς της Εθνικής μέσα στη Σκωτία! Και όμως, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να μην τον ξεκινήσει. Έκπληξη! Απρόσμενο ως γεγονός για έναν τόσο ταλαντούχο, ποιοτικό αλλά και φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή. Έναν μεσοεπιθετικό ο οποίος προέρχονταν και από καλά ματς με την Ελλάδα. Οκ! Στο ποδόσφαιρο οι 11 καλύτεροι δεν παίζουν πάντα καλά. Ο προπονητής πρέπει να βρει τους 11 που ΜΑΖΙ σε κάθε περίπτωση παίζουν καλύτερα.Πρέπει να παραδεχθούμε την αλήθεια: Η επιλογή ενδεκάδας και όλη η φιλοσοφία αντιμετώπισης του αγώνα από το πρώτο λεπτό, δικαίωσε τον Γιοβάνοβιτς! Φυσικά… Ίσως-ίσως όταν άρχισε να κάνει τις αλλαγές, εκεί να έπεσε η αγωνιστικότητα και η δυναμική μας, εκεί χάσαμε κάπως τον έλεγχο. Τι θα γινόταν άραγε αν ξεκινούσε και ο Κωνσταντέλιας αντί του αρχηγού Μπακασέτα; Ποιος ξέρει; Εκείνο που είδαμε είναι την Ελλάδα να ελέγχει στο 100% τον αγώνα μέχρι και το 1-1. Μια ποιοτική κατοχή μπάλας, μία άψογη αμυντική λειτουργία. Δυστυχώς, στο πνευματικό κομμάτι «πέσαμε» μετά την ισοφάριση, οι αντίπαλοι το «πίστεψαν» και χάσαμε -στις στιγμές- ένα τόσο κρίσιμο ματς.Είτε έτσι, είτε αλλιώς γι αυτή την Εθνική Ελλάδας και μαζί για τον Κωνσταντέλια, δίπλα στα άλλα παλικάρια που πολλά από αυτά τυχαίνει να είναι και ΠΑΟΚτσάκια (Τζόλης, Καρέτσας, Ζαφείρης, Κουλιεράκης, Γιαννούλης, Τζίμας που έρχεται) έγινε η αρχή και στο πανευρωπαϊκό στερέωμα. Τους λείπει λίγη εμπειρία να διαβάσουν καλά το παιχνίδι που ΔΕΝ έκαναν με τους Δανούς όταν επέμεναν στον ίδιο λάθος τρόπο ανάπτυξης, ή να μην πέσουν τόσο πολύ στο 1-1 της Σκωτίας για να χάσουν τελικά αυτό που δικαιούνταν.Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε καθόλου. Την Εθνική μας ομάδα και φυσικά τον Κωνσταντέλια που έτυχε τώρα να μην παίξει, θα τους χαιρόμαστε σε υψηλό επίπεδο για πολλά-πολλά χρόνια.