Θα χαιρόμασταν το παιχνίδι στο Βίγκο, αλλά τώρα θλίψη και κατήφεια…

Οι πιο πολλές αφορούν το μέλλον του ΠΑΟΚ και φυσικά ΔΕΝ μπορούν να είναι αισιόδοξες…Πάντα πρέπει να παραδεχόμαστε την βασική αντικειμενική πραγματικότητα που μετράει πάνω από όλα στο ποδόσφαιρο: Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος! Από εκεί ξεκινάμε και όλα τα άλλα ακολουθούν. Η Θέλτα και στο πρώτο κλειστό ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο όπου το παιχνίδι άνοιξε, ήταν σαφώς ανώτερη του ΠΑΟΚ και τον κέρδισε καθαρά με δίκαιο σκορ.Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με αρκετές αλλαγές στον κορμό τους, αλλά οι Ισπανοί ήταν εκείνοι που είχαν την ικανότητα να πάρουν την κατοχή και να βγάλουν μερικές καλές (συνδυαστικά) επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος δεν μπορούσε να επιτεθεί με τον δικό του τρόπο και φαινόταν ότι ήταν πιο πιθανό να σκοράρει μέσα από ένα κλέψιμο. Το έκανε, ο μαγικός χθες Κωνσταντέλιας. Κρίμα που η απόδοσή του καλύπτεται από τα δεινά της ομάδας.Προφανώς αποτελούσε σχέδιο του Λουτσέσκου να το πάει κλειστά μέχρι ενός σημείου αξιοποιώντας όλο το ρόστερ και με τους Ιταλούς πρώτη φορά μέσα και μετά να βάλει Μεϊτέ-Τάισον-Ζίβκοβιτς να ανεβάσει την ποιότητα και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Αυτό θα θέλαμε να δούμε την εξέλιξη, ΑΝ ο ΠΑΟΚ και πάλι δεν δέχονταν γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.ΔΕΝ πρόκειται για ατυχία. Ούτε είναι δικαιολογία. Απλά είναι τόσο ξεκάθαρο το ψυχολογικό θέμα του γκρουπ τη δεδομένη περίοδο. Η ομάδα του Λουτσέσκου που ό τι και αν «πάθαινε» μέσα στο γήπεδο ατσαλωνόταν και αντιδρούσε παίζοντας καλύτερα, έφθασε τώρα στο σημείο να την στραβώνει μία στιγμή και να μην μπορεί να αντιδράσει! Κρίμα… Τα γιατί και πώς είναι μεγάλη ιστορία, αλλά όλα φαίνονται ξεκάθαρα, όπως ακριβώς έγινε και στην Τρίπολη.Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα και το θέμα ήταν να πάει στα αποδυτήρια δυνατός ψυχολογικά και με 0-1. Εκεί θα βλέπαμε ματσάρα και όχι αυτό το «ποδοπάτημα» της επανάληψης που ο ΠΑΟΚ κατέρρευσε πνευματικά και φυσικά αγωνιστικά, αλλά και τακτικά. Θέλαμε να πάει με 0-1, να βγει ανεβασμένος, αποφασισμένος, να αμυνθεί το ίδιο καλά και συγκεντρωμένα όπως στο πρώτο μέρος και σταδιακά να φέρει τους πιο ποιοτικούς όταν θα είχε και χώρους για να βλέπαμε την… ματσάρα. Μπορεί και πάλι να έχανε! Αλλά όχι έτσι...Αντ’ αυτού η Θέλτα βρήκε τον ΠΑΟΚ ανοικτό, χωρίς συγκέντρωση και ψυχολογία και όσο περνούσε η ώρα του έβγαζε πάρα πολλές φάσεις. Χάλασε το παιχνίδι, δεν ήταν ανταγωνιστικό και φυσικά σε τέτοιο ρυθμό. ο ΠΑΟΚ γλίτωσε από ένα πιο βαρύ σκορ. Όλα μετά από αυτήν την καταθλιπτική αντίδραση στο 1-1, όπου οι κάμερες έχουν αποθανατίσει πολύ κακές αντιδράσεις των παικτών του ΠΑΟΚ οι οποίοι στο 45΄ έκαναν λες και έχαναν το κύπελο!Κλείνοντας… Θεωρώ ότι όλος ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκτιμήσει σωστά την φετινή κατάσταση και πώς πάει να διαμορφωθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει υποτιμήσει πολύ το έλλειμα συσπείρωσης που οδηγεί και σε άλλα δεινά, ειδικά αν δεν στηριχθεί η ομάδα όπως ακριβώς έγινε και σε άλλες δύσκολες περιόδους, όπου μάλιστα η συσπείρωση δεν ήταν σε τόσο κακά επίπεδα. Θα στηριχθεί όμως;