Μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια

Όπως, ας πούμε, το όψιμο ενδιαφέρον της Ευρωπαικής Ενωσης σχετικά με το γνωστό πλιάτσικο. Επειδή, λόγω αυξημένων αμυντικών δαπανών, έπρεπε να γίνουν οι σχετικές περικοπές. Γι αυτό οι έρευνες και το όψιμο ενδιαφέρονΌπως ας πούμε η μακροσκελής λίστα όλων σχεδόν των ευρωπαικών χωρών. Οπου ακόμα και Γερμανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τα παραφούσκωναν. Κι αυτό εν γνώσει των Βρυξελών. Αμ τι νομίζετε. Πως μόνοι Νεοέλληνες είναι απατεώνες; ΠλάνηΌπως, ας πούμε ότι από το 1998 μέχρι σήμερα η Σωρρακώσταινα έχει πληρώσει, ως «τιμωρία» περίπου δύο δισεκατομμύρια και εφτακόσια εκατομμύρια euro στα ταμεία των Βρυξελών. Αρα όλα τα κόμμα που κυβέρνησαν ακολούθησαν και συνέχισαν να επιδίδονται στο ίδιο σπορΌπως ας πούμε τα ονόματα τριών σύντεκνων της Κρήτης, στενών φίλων και συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη. Μέχρι στιγμής, ποιος ξέρει πόσοι άλλοι ακολουθούν. Ο ένας, μάλιστα, εξ αυτών, με πλαστή σφραγίδα στο γραφείο του. Κατά τα άλλα «παρθένες» οι εκφραστές της πράσινης αλλαγήςΌπως ας πούμε το γεγονός ότι και αγρότες με κτηνοτρόφους άλλων κομμάτων, μπορεί και του Περισσού να είχαν βάλει το χεράκι τους στο βάζο με το μέλι. Τίποτα δεν αποκλείεταιΜε απλά λόγια το πλιάτσικο, όλων σχεδόν των ευρωπαικών χωρών, ήταν κάτι σαν πλάγια και φυσικά παράνομη ενίσχυση των αγροτικών και κτηνοτροφικών «οικογενειών»Με απλά λόγια, λόγω αυτής τη κεκτημένης ταχύτητας και της συνήθειας, ενός παράνομου τρόπου ενίσχυσης, υπουργοί και άλλοι παρατρεχάμενοι έκαναν πως δεν έβλεπαν και φυσικά με την ανοχή τους προσπαθούσαν να αναπτύξουν την εκλογική πελατεία τους. Πράγμα που σημαίνει, και είναι γνωστό, ότι αυτό το πάρε-δώσε, αυτή η παράνομη διαδικασία, καταρρίπτει την βεβαιότητα ότι πλήθος ψηφοφόρων αποφασίζει με κριτήριο την ιδεολογίαΤο πάρε-δώσε, το εφαλτήριο όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία πενήντα χρόνια. Το τίμημα για την εξουσία. Τα λόγια είναι το παραπέτασμα, το σελοφάν, το περιτύλιγμα.Με απλά λόγια ο Αυγενάκης και ο Μάκαρος ο Βορίδης ακολούθησαν την ίδια γραμμή. Αφού, σου λέει, η Ευρώπη πληρώνει, γιατί και τα δικά μας παιδιά, κτηνοτρόφοι και αγρότες, να μην εξασφαλίσουν το «κάτι τις»; Οι κουτόφραγκοι πληρώνουν. Εμείς απολαμβάνουμεΓια όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους, είναι πλέον φανερό, ότι ουδείς αναμάρτητος και αμόλυντος. Απλώς το σκάνδαλο έσκασε στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης.Που να φανταστεί ο Μάκαρος ότι οι Βρυξέλες είχαν αποφασίσει περικοπές; Που να υποψιαστεί ότι ο πέλεκυς αιωρείται άνωθεν της κεφαλής του;Και για να τελειώνω. The Game is over. Το λέω αυτό προς όλους. Γιατί είμαι σίγουρος ότι χιλιάδες εξοργισμένοι πολίτες που σήμερα μουτζώνουν, κατά βάθος θα λένε «θεούλη μου γιατί κι εγώ να μην έχω τη δυνατότητα να βάλω το χέρι μου στο βάζο με το μέλι το ευρωπαικό;». Παιδιά μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια!