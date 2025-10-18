Οι δηλώσεις Κ. Καραμανλή και Ε. Βενιζέλου

Κλείσιμο

Τώρα, όταν τα «στοιχεία» που οι πιο απίθανοι αυτόκλητοι, τηλεοπτικοί «εμπειρογνώμονες» παρουσίαζαν, έχουν πια πάρει τις σωστές τους διαστάσεις, προβάλλει ο δεύτερος, εναλλακτικός στόχος: Η Δικαιοσύνη. Καταβάλλεται σύντονη προσπάθεια να υποσκαφθεί εκ των προτέρων το κύρος του Δικαστηρίου, το οποίο από την 23η Μαρτίου του 2026 θα δικάσει αυτή την συνταρακτική υπόθεση. Και ο «κόσμος», παραπληροφορημένος, ερωτώμενος στις διάφορες δημοσκοπήσεις εκφράζει αυτή την δυσπιστία.Ακριβώς σε ένα τέτοιο «κλίμα» είχαμε τις ημέρες αυτές την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα Καραμανλή και του άλλοτε προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Σαμαρά, του – νομομαθούς – κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις και «εκτιμήσεις» της Κυβερνήσεως – ιδίως για τις δηλώσεις Καραμανλή, ότι δήθεν αναφέρονταν «και» στην Αντιπολίτευση – θα μου επιτραπεί, επικαλούμενος όχι την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, αλλά την κοινή λογική, να υπογραμμίσω ότι εναντίον της Κυβερνήσεως και του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στρέφονταν. Διαβάζω τις αναφορές στον τύπο:-«Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, όπως η Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, είναι προϋπόθεση για την πολιτική ομαλότητα...Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη, οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί, βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω ότι η ιστορία μάς διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις. Ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, η εμπέδωση του κράτους δικαίου και η ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης αμφισβητούνται από όλο και περισσότερους και αυτό οδηγεί σε κρίση».Πριν από μερικά χρόνια ζήσαμε όλοι σε τούτον τον τόπο την πολιτική σκευωρία της ΝΟVARTIS, Την πολιτική σκευωρία που οργάνωσε, εν ψυχρώ, επιδιώκοντας να ενοχοποιήσει πλειάδα πολιτικών της αντιπάλων, πρώην πρωθυπουργών και υπουργών, χωρίς κανένα στοιχείο, αλλά με απροκάλυπτες κατασκευές και ψευδομάρτυρες, η Κυβέρνηση Τσίπρα (που κι αυτός για τους θεσμούς και την Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της κόπτεται τώρα επανακάμπτων με τον διακαή πόθο να… επανενσκήψει).Δεν θυμάμαι να είχε τότε εκφράσει φόβους για την πορεία της χώρας και την τύχη των θεσμών ο κ. Κώστας Καραμανλής. Σε όλη εκείνη την φρικτή από πάσης απόψεως περίοδο για όλους του Έλληνες και τους θεσμούς, ο κ. Καραμανλής τηρούσε μακρόχρονη σιωπή. Την οποία κάποια στιγμή έλυσε, τότε, δια των «κύκλων» του και των σχετικών … διαρροών. Αντιγράφω από το τότε, του 2018, ρεπορτάζ μεγάλης εφημερίδας:«Έτσι λοιπόν μέσω αυτών (σ.σ. των κύκλων) ανέπτυξε και τους προβληματισμούς του για το σκάνδαλο Novartis. Όχι βεβαίως για την ουσία του σκανδάλου, αλλά (και αυτό έχει ενδιαφέρον) για τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα. Λέει λοιπόν ότι δύο σενάρια, κατά την γνώμη του, υπάρχουν. Το πρώτο είναι η κυβέρνηση να μη διαθέτει στοιχεία για τους εμπλεκόμενους πολιτικούς, οπότε ολόκληρη η προσπάθεια θα γυρίσει μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Το δεύτερο σενάριο (πάντοτε κατά τον Καραμανλή), η κυβέρνηση να διαθέτει στοιχεία για παρένθετα των πολιτικών πρόσωπα (δηλαδή η γραμματέας του τάδε, ο διευθυντής του γραφείου του, συνεργάτες του κ.τ.λ.). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μη θίγονται ευθέως οι πολιτικοί, αλλά θα υπάρξει για αυτούς τεράστιο ζήτημα. Αυτά είπε ο πρώην πρωθυπουργός και σας μετέφερα, όπως μου τα μετέφεραν (οι κύκλοι)»…Αυτό είναι το τότε ρεπορτάζ. Στο οποίο βεβαίως οι «κύκλοι» του κ. Κ. Καραμανλή ουδεμία ανησυχία εκφράζουν για τον σεβασμό των θεσμών και την λειτουργία τους. Για την οποία πρέπει να θυμίσω ότι εκτός από την ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης , είχαμε και το, παράλληλο, κοινοβουλευτικό φίμωμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κορυφαία - αλλά και απόλυτα χαρακτηριστική του Συριζαϊκού ύφους και επιπέδου - έκφραση του οποίου ήταν το «άι στο διάολο» που (όπως κατεγράφη από τους πρακτικογράφους της Βουλής) είπε η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Τασία Χριστοδουλοπούλου στον κ. Χ. Αθανασίου, εκπρόσωπο της ΝΔ που ήθελε τον λόγο για θέματα της συστάσεως της προανακριτικής για το επίμαχο θέμα επιτροπής.Όμως για να μείνουμε λίγο περισσότερο στα της λειτουργίας των θεσμών τότε – και να συγκρίνουμε με το τώρα – θυμίζω ότι ο αρχιτέκτονας της σκευωρίας της Novartis ήταν ο τότε πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας. Και μακρύ και «εκτελεστικό» του χέρι «συντονιστής» με γνώση εκ των έσω, ο κ. Δ. Παπαγγελόπουλος. Παλαιός δικαστικός, βγήκε από την υπηρεσιακή του αφάνεια ως εισαγγελεύς χειριζόμενος υποθέσεις με πολιτικό ενδιαφέρον στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με Αντιπολίτευση της Ν.Δ. με αρχηγό τον κ. Κώστα Καραμανλή. Ο οποίος, στα τέλη της δεύτερης πρωθυπουργικής θητείας του τον έκανε, Ιούλιο του 2009 διοικητή της … ΕΥΠ, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Οκτώβριο του 2009… Για να βρεθεί, λίγα χρόνια αργότερα στις τάξεις των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου τα προσόντα του δεόντως εκτιμήθηκαν…Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, εξάλλου, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε και εκείνος στο μέγα θέμα των θεσμών. Αντιγράφω από σχετικό ρεπορτάζ:… «Πρόσθεσε ότι ‘έχουμε ένα αδιέξοδο θεσμικό και αξιακό’, τονίζοντας πως ‘η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί’. Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε με έμφαση ότι ‘η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη’, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν ‘υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές’».Ο κ. Βενιζέλος, κατά την περίοδο που σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιπέσει - και - εναντίον του με την σκευωρία Novartis, είχε βεβαίως υπερασπισθεί τον εαυτό του και είχε στηλιτεύσει τις μεθοδεύσεις της τότε Κυβέρνησης Τσίπρα. Όμως, δεν θυμάμαι να είχε πει τότε ότι η κατάσταση είχε καταστεί «μη διακυβερνήσιμη»…