Φοιτητής έφτιαξε drone στο δωμάτιό του και το έφτασε στα 790 χλμ./ώρα: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων
Φοιτητής έφτιαξε drone στο δωμάτιό του και το έφτασε στα 790 χλμ./ώρα: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων
Με τζετ κινητήρα, σώμα από ανθρακονήματα και κόστος 13.000 δολάρια, το Reaper αποτελεί το φιλόδοξο εγχείρημα ενός νεαρού φοιτητή στις ΗΠΑ
Ένας φοιτητής αεροναυπηγικής στις ΗΠΑ αποφάσισε να μετατρέψει το δωμάτιο της φοιτητικής του εστίας σε εργαστήριο και το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο Τόμας Σάλβο, που σπουδάζει στο Georgia Institute of Technology, κατασκεύασε ένα μικρό αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε την ταχύτητα των 790 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας παράλληλα φορτίο περίπου 1,2 κιλών.
Το εγχείρημά του ονομάζεται Reaper και δεν πρόκειται απλώς για ένα γρήγορο τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος. Ο νεαρός δημιουργός του έχει πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο: να καταφέρει να ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου και να διεκδικήσει ένα έπαθλο 800.000 δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Το εγχείρημά του ονομάζεται Reaper και δεν πρόκειται απλώς για ένα γρήγορο τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος. Ο νεαρός δημιουργός του έχει πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο: να καταφέρει να ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου και να διεκδικήσει ένα έπαθλο 800.000 δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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