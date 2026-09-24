Ένας agent τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επιχείρησε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων και στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης.Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αυστραλιανές Αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος agent είχε εμπλακεί και σε ακόμη τρία περιστατικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.Ο agent φέρεται να είχε εντολή να αναζητήσει και να συλλέξει δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων μια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, έναν δημόσιο κατάλογο με στοιχεία σχετικά με εργασία και εκπαίδευση, καθώς και την ιστοσελίδα του δημόσιου συστήματος υγείας της Αυστραλίας. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο agent επιχείρησε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα. Όταν το σύστημα απέρριπτε τις προσπάθειές του, φέρεται να αναζητούσε άλλους τρόπους για να συνεχίσει την προσπάθεια και τελικά να αποκτήσει πρόσβαση σε μη δημόσιες περιοχές.