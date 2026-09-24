AI agent της OpenAI επιχείρησε να χακάρει το σύστημα υγείας της Αυστραλίας: Ενημερώθηκαν τρεις μήνες μετά
AI agent της OpenAI επιχείρησε να χακάρει το σύστημα υγείας της Αυστραλίας: Ενημερώθηκαν τρεις μήνες μετά
Agent τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας της Αυστραλίας και σε ακόμη τρεις στόχους
Ένας agent τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI επιχείρησε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων και στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αυστραλιανές Αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος agent είχε εμπλακεί και σε ακόμη τρία περιστατικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Στο στόχαστρο το δημόσιο σύστημα υγείας της Αυστραλίας
Ο agent φέρεται να είχε εντολή να αναζητήσει και να συλλέξει δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων μια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, έναν δημόσιο κατάλογο με στοιχεία σχετικά με εργασία και εκπαίδευση, καθώς και την ιστοσελίδα του δημόσιου συστήματος υγείας της Αυστραλίας. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο agent επιχείρησε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα. Όταν το σύστημα απέρριπτε τις προσπάθειές του, φέρεται να αναζητούσε άλλους τρόπους για να συνεχίσει την προσπάθεια και τελικά να αποκτήσει πρόσβαση σε μη δημόσιες περιοχές.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αυστραλιανές Αρχές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος agent είχε εμπλακεί και σε ακόμη τρία περιστατικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Στο στόχαστρο το δημόσιο σύστημα υγείας της Αυστραλίας
Ο agent φέρεται να είχε εντολή να αναζητήσει και να συλλέξει δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα συστήματα, μεταξύ των οποίων μια βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ, έναν δημόσιο κατάλογο με στοιχεία σχετικά με εργασία και εκπαίδευση, καθώς και την ιστοσελίδα του δημόσιου συστήματος υγείας της Αυστραλίας. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο agent επιχείρησε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα. Όταν το σύστημα απέρριπτε τις προσπάθειές του, φέρεται να αναζητούσε άλλους τρόπους για να συνεχίσει την προσπάθεια και τελικά να αποκτήσει πρόσβαση σε μη δημόσιες περιοχές.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα