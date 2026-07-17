Το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 60 χρόνια που άλλαξε για πάντα τις θάλασσες
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Το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 60 χρόνια που άλλαξε για πάντα τις θάλασσες

Η ιστορία πίσω από τα «κόκκινα καβούρια» που μετατράπηκαν σε οικολογικό πονοκέφαλο

Το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 60 χρόνια που άλλαξε για πάντα τις θάλασσες
Λίγες φορές στην ιστορία μια ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση είχε τόσο απρόβλεπτες συνέπειες. Στη δεκαετία του 1960, Σοβιετικοί επιστήμονες πήραν μια απόφαση που τότε φάνταζε ιδιοφυής: να μεταφέρουν τον γιγάντιο κόκκινο βασιλικό κάβουρα από τον βόρειο Ειρηνικό στη Θάλασσα του Μπάρεντς, με στόχο να δημιουργήσουν μια νέα, εξαιρετικά κερδοφόρα αλιευτική βιομηχανία.

Το σχέδιο πέτυχε... ίσως και περισσότερο απ' όσο περίμεναν. Έξι δεκαετίες αργότερα, όμως, το είδος έχει εξαπλωθεί σε τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις της Ρωσίας και της Νορβηγίας, μετατρέποντας ένα οικονομικό πείραμα σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις βιολογικής εισβολής στη σύγχρονη θαλάσσια ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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