Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο
BEST OF NETWORK

Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο

Ινδός μοναχός παραμένει όρθιος επί πέντε χρόνια, στο πλαίσιο δωδεκαετούς όρκου, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και κίνδυνο ακρωτηριασμού

Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο
Ο Ντάουλατ Γκίρι Τζι Μαχαράζ είναι ένας Ινδός ασκητής μοναχός ο οποίος στέκεται συνεχώς όρθιος εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας δώσει όρκο να μην καθίσει ή ξαπλώσει για συνολικά 12 έτη.

Ο Μαχαράζ ανήκει σε μια αίρεση γνωστή ως Χαρεσουάρι ή «Όρθιοι Μπάμπα». Τα μέλη της δίνουν όρκους να παραμένουν όρθια ως μια μορφή μετάνοιας που σκοπό έχει να εξυγιάνει την ψυχή τους και να τους φέρει πιο κοντά στη θεότητα Σίβα.

Διαβάστε περισσότερα: /www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης