Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο
Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο
Ινδός μοναχός παραμένει όρθιος επί πέντε χρόνια, στο πλαίσιο δωδεκαετούς όρκου, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και κίνδυνο ακρωτηριασμού
Ο Ντάουλατ Γκίρι Τζι Μαχαράζ είναι ένας Ινδός ασκητής μοναχός ο οποίος στέκεται συνεχώς όρθιος εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας δώσει όρκο να μην καθίσει ή ξαπλώσει για συνολικά 12 έτη.
Ο Μαχαράζ ανήκει σε μια αίρεση γνωστή ως Χαρεσουάρι ή «Όρθιοι Μπάμπα». Τα μέλη της δίνουν όρκους να παραμένουν όρθια ως μια μορφή μετάνοιας που σκοπό έχει να εξυγιάνει την ψυχή τους και να τους φέρει πιο κοντά στη θεότητα Σίβα.
Διαβάστε περισσότερα: /www.gazzetta.gr
Ο Μαχαράζ ανήκει σε μια αίρεση γνωστή ως Χαρεσουάρι ή «Όρθιοι Μπάμπα». Τα μέλη της δίνουν όρκους να παραμένουν όρθια ως μια μορφή μετάνοιας που σκοπό έχει να εξυγιάνει την ψυχή τους και να τους φέρει πιο κοντά στη θεότητα Σίβα.
Διαβάστε περισσότερα: /www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα