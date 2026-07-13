Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο

Ο Ντάουλατ Γκίρι Τζι Μαχαράζ είναι ένας Ινδός ασκητής μοναχός ο οποίος στέκεται συνεχώς όρθιος εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας δώσει όρκο να μην καθίσει ή ξαπλώσει για συνολικά 12 έτη.Ο Μαχαράζ ανήκει σε μια αίρεση γνωστή ως Χαρεσουάρι ή «Όρθιοι Μπάμπα». Τα μέλη της δίνουν όρκους να παραμένουν όρθια ως μια μορφή μετάνοιας που σκοπό έχει να εξυγιάνει την ψυχή τους και να τους φέρει πιο κοντά στη θεότητα Σίβα.