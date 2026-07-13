Το 1990 ήταν απλώς ένας βράχος στη μέση του πουθενά: Σήμερα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος στη Γη
Το 1990 ήταν απλώς ένας βράχος στη μέση του πουθενά: Σήμερα είναι το πιο πυκνοκατοικημένο μέρος στη Γη
Σε μια βραχονησίδα μόλις 2.000 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσα στην Κένυα και την Ουγκάντα, ζουν σχεδόν 2.000 άνθρωποι
Ανάμεσα στην Κένυα και την Ουγκάντα, στη μέση της λίμνης Βικτόρια, υπάρχει ένα μικροσκοπικό βραχώδες νησί που μοιάζει αδύνατο να φιλοξενήσει ανθρώπινη ζωή. Κι όμως, στη Migingo, μια νησίδα έκτασης μόλις 2.000 τετραγωνικών μέτρων, ζουν σχεδόν 1.800 άνθρωποι, καθιστώντας την μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη.
Με σπίτια κατασκευασμένα σχεδόν αποκλειστικά από λαμαρίνα, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς σχεδόν καθόλου ελεύθερο χώρο, η καθημερινότητα στη Migingo θυμίζει περισσότερο μια πλωτή πολιτεία παρά ένα απομονωμένο νησί.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Με σπίτια κατασκευασμένα σχεδόν αποκλειστικά από λαμαρίνα, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς σχεδόν καθόλου ελεύθερο χώρο, η καθημερινότητα στη Migingo θυμίζει περισσότερο μια πλωτή πολιτεία παρά ένα απομονωμένο νησί.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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