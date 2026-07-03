Απίστευτη κομπίνα σε τράπεζα: Διευθυντής γέμισε το θησαυροφυλάκιο με χαρτονομίσματα «καρτούν»
Απίστευτη κομπίνα σε τράπεζα: Διευθυντής γέμισε το θησαυροφυλάκιο με χαρτονομίσματα «καρτούν»
Διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στη Νότια Κορέα υπεξαίρεσε περίπου 45.000 δολάρια, αντικαθιστώντας γνήσια χαρτονομίσματα με παιδικά χαρτονομίσματα
Ένας διευθυντής υποκαταστήματος της τράπεζας Saemaul Credit Union στη Γκιόνγκτζου, στην επαρχία Βόρειο Γκιόνγκσανγκ της Νότιας Κορέας, κατάφερε να υπεξαιρέσει περισσότερα από 70 εκατομμύρια γουόν (περίπου 45.000 δολάρια), αντικαθιστώντας γνήσια χαρτονομίσματα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας με χαρτονομίσματα-παιχνίδια που απεικόνιζαν καρτουνίστικα ζώα.
Τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έγιναν viral
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρόσφατα από νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Ο διευθυντής φέρεται να ομολόγησε ότι αφαιρούσε χρηματικά ποσά από το θησαυροφυλάκιο και προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του, αντικαθιστώντας τα γνήσια χαρτονομίσματα με απομιμήσεις.
Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν τα ίδια τα ψεύτικα χαρτονομίσματα, καθώς επρόκειτο για παιδικά χαρτονομίσματα που απεικόνιζαν καρτουνίστικες πάπιες, αρκούδες και άλλα ζώα αντί για τα κανονικά σχέδια των 50.000 γουόν. Φωτογραφίες και βίντεο των χαρτονομισμάτων κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων από τους χρήστες.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έγιναν viral
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρόσφατα από νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Ο διευθυντής φέρεται να ομολόγησε ότι αφαιρούσε χρηματικά ποσά από το θησαυροφυλάκιο και προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του, αντικαθιστώντας τα γνήσια χαρτονομίσματα με απομιμήσεις.
Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν τα ίδια τα ψεύτικα χαρτονομίσματα, καθώς επρόκειτο για παιδικά χαρτονομίσματα που απεικόνιζαν καρτουνίστικες πάπιες, αρκούδες και άλλα ζώα αντί για τα κανονικά σχέδια των 50.000 γουόν. Φωτογραφίες και βίντεο των χαρτονομισμάτων κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων από τους χρήστες.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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