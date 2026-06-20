Έβγαλε 70 τόνους πέτρας με τα χέρια του και μετέτρεψε μια σπηλιά 800 ετών σε σπίτι
Έβγαλε 70 τόνους πέτρας με τα χέρια του και μετέτρεψε μια σπηλιά 800 ετών σε σπίτι
Το cave house που έγινε γνωστό από το Grand Designs και λειτουργεί πλέον ως τουριστικό κατάλυμα
Κάποιοι αγοράζουν ένα σπίτι, το ανακαινίζουν και διαμαρτύρονται ότι τους... βγήκε η ψυχή μέχρι να το φέρουν εις πέρας. Ο Άντζελο Μαστροπιέτρο αγόρασε μια εγκαταλελειμμένη σπηλιά ηλικίας περίπου 800 ετών και αποφάσισε να τη μετατρέψει σε ένα πλήρως λειτουργικό σύγχρονο σπίτι. Για να το κάνει αυτό, βέβαια,χρειάστηκε να αφαιρέσει χεράτα περίπου 70 τόνους βράχων....
Το αποτέλεσμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία φαντασίας. Πίσω από τις πέτρινες επιφάνειες και την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο αρχαίο καταφύγιο, κρύβεται μια κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, θέρμανση, κουζίνα, τα πάντα όλα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το αποτέλεσμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία φαντασίας. Πίσω από τις πέτρινες επιφάνειες και την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο αρχαίο καταφύγιο, κρύβεται μια κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, θέρμανση, κουζίνα, τα πάντα όλα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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