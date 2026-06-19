Η Ιαπωνία θάβει «μεταφορικό ιμάντα» μήκους 500 χλμ. μεταξύ Τόκιο-Οσάκα για να αντικαταστήσει 25.000 φορτηγά την ημέρα
Η Ιαπωνία θάβει «μεταφορικό ιμάντα» μήκους 500 χλμ. μεταξύ Τόκιο-Οσάκα για να αντικαταστήσει 25.000 φορτηγά την ημέρα
Η Ιαπωνία συνδυάζει σήραγγες, αυτοματοποιημένα οχήματα και ειδικούς διαδρόμους για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις εμπορευματικές μεταφορές της χώρας
Η Ιαπωνία σχεδιάζει το Autoflow Road, έναν επαναστατικό αυτοματοποιημένο διάδρομο μεταφοράς εμπορευμάτων, για να αντιμετωπίσει την έλλειψη οδηγών και να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).
Το φιλόδοξο έργο, που καθοδηγείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιαπωνίας, προβλέπει τη μεταφορά αγαθών μέσω αποκλειστικών λωρίδων σε αυτοκινητόδρομους ή υπόγειες σήραγγες, με συνεχή λειτουργία χωρίς οδηγούς. Το σχέδιο επικεντρώνεται στη σύνδεση του Τόκιο με την Οσάκα, καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το φιλόδοξο έργο, που καθοδηγείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιαπωνίας, προβλέπει τη μεταφορά αγαθών μέσω αποκλειστικών λωρίδων σε αυτοκινητόδρομους ή υπόγειες σήραγγες, με συνεχή λειτουργία χωρίς οδηγούς. Το σχέδιο επικεντρώνεται στη σύνδεση του Τόκιο με την Οσάκα, καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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