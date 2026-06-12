Κωνσταντινούπολη: Ανακαλύφθηκε μια ολόκληρη υπόγεια πόλη κάτω από την Αγία Σοφία

Αρχαιολόγοι εντόπισαν έξι ανεξάρτητες αλλά διασυνδεδεμένες υπόγειες δομές κάτω από το αίθριο της Αγίας Σοφίας, οι οποίες αποκαλύπτουν ιδιαίτερα δεδομένα για τη βυζαντινή μηχανική, με τις ανασκαφές που πραγματοποιούνται φέρνουν στο φως εντυπωσιακούς θόλους και δομές.Η ανακάλυψη παραπέμπει σε μια «πόλη κάτω από την πόλη», η πολυπλοκότητα της οποίας εξέπληξε τους ειδικούς. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 2025, όταν πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης στο αίθριο της Αγίας Σοφίας, την αυλή που προηγούνταν του αρχικού ναού και αποκάλυψαν μια σειρά από ημιθαμμένους θόλους. Αυτό που φαινόταν ως μια τεχνική παρέμβαση κατέληξε να γίνει μια από τις πιο σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στην Κωνσταντινούπολη, ξεπερνώντας όλες τις προβλέψεις των ειδικών και των εργατών.