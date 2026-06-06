Οι αρχιτέκτονες συμφωνούν: Πώς ο προσανατολισμός του σπιτιού επηρεάζει τη ζέστη το καλοκαίρι

Ο προσανατολισμός της κατοικίας αποτελεί τον πιο κρίσιμο και άγνωστο παράγοντα για τη θερμοκρασία του σπιτιού, ξεπερνώντας σε αποτελεσματικότητα τα κλιματιστικά και τις τέντες