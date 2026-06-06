Οι αρχιτέκτονες συμφωνούν: Πώς ο προσανατολισμός του σπιτιού επηρεάζει τη ζέστη το καλοκαίρι
Οι αρχιτέκτονες συμφωνούν: Πώς ο προσανατολισμός του σπιτιού επηρεάζει τη ζέστη το καλοκαίρι
Ο προσανατολισμός της κατοικίας αποτελεί τον πιο κρίσιμο και άγνωστο παράγοντα για τη θερμοκρασία του σπιτιού, ξεπερνώντας σε αποτελεσματικότητα τα κλιματιστικά και τις τέντες
Με την έλευση του καλοκαιριού και των πρώτων κυμάτων καύσωνα,πολλοί άνθρωποι αναζητούν λύσεις για να διατηρήσουν τις κατοικίες τους δροσερές. Ανεμιστήρες, συσκευές κλιματισμού ή τέντες είναι συνήθως τα πιο χρησιμοποιούμενα μέσα, αλλά οι αρχιτέκτονες υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ένας παράγοντας πολύ πιο καθοριστικός και ο οποίος συχνά περνά απαρατήρητος: ο προσανατολισμός της κατοικίας.
Σύμφωνα με όσα εξηγεί ο αρχιτέκτονας Φερνάντο Λέιβα, ο τρόπος με τον οποίο ένα σπίτι δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτά τη θερμική του συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, μια κατοικία με κακό προσανατολισμό ή σχεδιασμό μπορεί να συσσωρεύει ζέστη για ώρες και να μετατρέπει το εσωτερικό σε έναν χώρο δύσκολο να κατοικηθεί κατά τους θερμότερους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Σύμφωνα με όσα εξηγεί ο αρχιτέκτονας Φερνάντο Λέιβα, ο τρόπος με τον οποίο ένα σπίτι δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτά τη θερμική του συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, μια κατοικία με κακό προσανατολισμό ή σχεδιασμό μπορεί να συσσωρεύει ζέστη για ώρες και να μετατρέπει το εσωτερικό σε έναν χώρο δύσκολο να κατοικηθεί κατά τους θερμότερους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
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