115.000 θέσεις και 460 εκατ. ευρώ: Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

Το Μαρόκο προχωρά ένα από τα πιο φιλόδοξα αθλητικά έργα στον πλανήτη, καθώς ετοιμάζει το Grand Stade Hassan II, ένα γήπεδο 115.000 θέσεων κοντά στην Καζαμπλάνκα, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αρένα στον κόσμο.Το έργο εντάσσεται στην προετοιμασία της χώρας για το Μουντιάλ 2030, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από το Μαρόκο, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το γήπεδο κατασκευάζεται στην περιοχή El Mansouria, στην επαρχία Benslimane, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Καζαμπλάνκα, σε έκταση περίπου 100 εκταρίων, δηλαδή κοντά στο 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα.