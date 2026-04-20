Ψαράδες στην Κίνα έβγαλαν από τη θάλασσα «μυστικές» συσκευές: Τι κρύβεται πίσω από την υπόθεση

Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δίχτυα τους έβγαζαν κάτι απρόσμενο. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν σκουπίδια ή χαμένα αντικείμενα, αλλά μηχανήματα. Σε παράκτιες περιοχές της Κίνας, ψαράδες που έβγαζαν το μεροκάματό τους, περίμεναν τσιπούρες και κουτσομούρες (ή ό,τι άλλο «παράγει», τέλος πάντων, η Κίτρινη Θάλασσα) αλλά βρέθηκαν μπροστά σε συσκευές με... αισθητήρες και μεταλλικά εξαρτήματα!Μέσα σε περίπου δύο χρόνια, μάλιστα, βρέθηκαν 10 τέτοια ευρήματα. Οι συσκευές εντοπίστηκαν τυχαία μέσα σε δίχτυα, χωρίς κανείς αρχικά να γνωρίζει τι ακριβώς ήταν. Αυτό που ξεκίνησε ως μια περίεργη σύμπτωση, άρχισε να αποκτά διαφορετική σημασία όσο τα περιστατικά επαναλαμβάνονταν.Τι ήταν τελικά αυτές οι συσκευέςΟι αρχές τις περιέγραψαν ως υποθαλάσσιο εξοπλισμό συλλογής δεδομένων. Πρόκειται για συστήματα που μπορούν να μετρούν θερμοκρασία, αλατότητα και θαλάσσια ρεύματα, να χαρτογραφούν τον βυθό και να καταγράφουν ήχους. Σε πρώτη ανάγνωση, δεν πρόκειται για κάτι απειλητικό, καθώς τέτοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ευρέως και στην επιστημονική έρευνα.Ωστόσο, η χρήση τους δεν περιορίζεται εκεί. Τα ίδια δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε στρατιωτικό επίπεδο, ειδικά σε ό,τι αφορά την κίνηση υποβρυχίων και την κατανόηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ιδιαιτερότητα αυτών των συστημάτων, καθώς κινούνται στη γκρίζα ζώνη μεταξύ έρευνας και... κατασκοπείας.