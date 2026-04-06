Ταϊβάν: 40χρονος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από βόλτα με roller coaster
Ταϊβάν: 40χρονος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά από βόλτα με roller coaster
Ταϊβανέζος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζαλάδα μετά από διαδρομή roller coaster, αγνόησε τα σημάδια και κόντεψε να πεθάνει. Οι γιατροί βρήκαν πως είχε υποστεί αιμορραγία
Aνδρας από την Ταϊβάν χρησιμοποιεί την προσωπική του περιπέτεια ως μάθημα για τους άλλους, προειδοποιώντας όσους έχουν ξεπεράσει τα 40 έτη να αποφεύγουν τα απότομα roller coasters λόγω του κινδύνου εγκεφαλικής αιμορραγίας.
Ο 40χρονος άνδρας επισκέφθηκε το Ferrari World στο Αμπού Ντάμπι τον περασμένο Αύγουστο, όπου ανέβηκε σε ένα από τα πιο διάσημα και ταχύτερα roller coasters του κόσμου, γνωστό για τις υψηλές δυνάμεις G.
Ο 40χρονος άνδρας επισκέφθηκε το Ferrari World στο Αμπού Ντάμπι τον περασμένο Αύγουστο, όπου ανέβηκε σε ένα από τα πιο διάσημα και ταχύτερα roller coasters του κόσμου, γνωστό για τις υψηλές δυνάμεις G.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
