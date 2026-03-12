Η ανατριχιαστική στιγμή που μια φάλαινα όρκα μιμείται την ανθρώπινη ομιλία
Η ανατριχιαστική στιγμή που μια φάλαινα όρκα μιμείται την ανθρώπινη ομιλία
Μια όρκα 14 ετών μιμήθηκε ανθρώπινες λέξεις σε πείραμα επιστημόνων, αποκαλύπτοντας πόσο ευφυή είναι τα θαλάσσια θηλαστικά
Οι όρκες είναι από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα τρομακτικά ζώα των ωκεανών. Κυνηγοί ολκής, εξαιρετικά έξυπνες και με πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές, έχουν επανειλημμένα εντυπωσιάσει τους επιστήμονες με τις ικανότητές τους.
Ωστόσο, ένα πείραμα που έγινε πριν λίγα χρόνια αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο παράξενο. Μια όρκα κατάφερε να μιμηθεί ήχους που έμοιαζαν με ανθρώπινες λέξεις, δημιουργώντας ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί σε μελέτες για τη νοημοσύνη των ζώων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ωστόσο, ένα πείραμα που έγινε πριν λίγα χρόνια αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο παράξενο. Μια όρκα κατάφερε να μιμηθεί ήχους που έμοιαζαν με ανθρώπινες λέξεις, δημιουργώντας ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί σε μελέτες για τη νοημοσύνη των ζώων.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα