Η ανατριχιαστική στιγμή που μια φάλαινα όρκα μιμείται την ανθρώπινη ομιλία
Μια όρκα 14 ετών μιμήθηκε ανθρώπινες λέξεις σε πείραμα επιστημόνων, αποκαλύπτοντας πόσο ευφυή είναι τα θαλάσσια θηλαστικά

Οι όρκες είναι από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα τρομακτικά ζώα των ωκεανών. Κυνηγοί ολκής, εξαιρετικά έξυπνες και με πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές, έχουν επανειλημμένα εντυπωσιάσει τους επιστήμονες με τις ικανότητές τους.

Ωστόσο, ένα πείραμα που έγινε πριν λίγα χρόνια αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο παράξενο. Μια όρκα κατάφερε να μιμηθεί ήχους που έμοιαζαν με ανθρώπινες λέξεις, δημιουργώντας ένα από τα πιο περίεργα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί σε μελέτες για τη νοημοσύνη των ζώων.

