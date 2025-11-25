Νέο Citroën C5 Aircross: κορυφαία άνεση και τεχνολογίες αιχμής για το SUV της επόμενης δεκαετίας

Sponsored Content

Το ολοκαίνουριο C5 Aircross αλλάζει την εμπειρία της καθημερινότητας –μετατρέποντας τη διαδρομή σπίτι-γραφείο, τη βόλτα του Σαββατοκύριακου, το μακρινό ταξίδι, ακόμη και την κίνηση της πόλης, σε στιγμές ηρεμίας και ασφάλειας. Και το κάνει μέσα από μια ισορροπημένη και ώριμη προσέγγιση στη σύγχρονη αυτοκίνηση: περισσότερος χώρος, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και –πλέον– πλήρης πρόσβαση στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.Η δεύτερη γενιά του C5 Aircross, βασισμένη στη νέα πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανανεωμένης γκάμας Citroën. Από τη πρώτη ματιά πείθει ότι η γαλλική μάρκα με την τεράστια παράδοση στις καινοτομίες μπήκε αποφασιστικά στην επόμενη εποχή: μια πιο «αιχμηρή» αλλά και συνάμα πιο καθαρή και πλήρως αεροδυναμική σχεδιαστική προσέγγιση, που εδώ μεταφράζεται σε ένα SUV με δυναμική παρουσία, αλλά ταυτόχρονα φιλικό, ανθρωποκεντρικό και οικείο.Η Citroën επέλεξε μια καθαρή και δυναμική αισθητική: η νέα μάσκα με τη φωτεινή υπογραφή “Citroën Light Wings” προσδίδει χαρακτήρα, ενώ στις ηλεκτρικές εκδόσεις είναι πλήρως κλειστή για καλύτερη αεροδυναμική. Οι αναλογίες του αμαξώματος, με μήκος 4,65 m και μεταξόνιο 2,78 m, εκτός από ένα εντυπωσιακό αποτύπωμα στον δρόμο εξασφαλίζουν και σαφώς μεγαλύτερους χώρους, με 68 mm επιπλέον για το κεφάλι και γενναιόδωρο χώρο για τα πόδια στη δεύτερη σειρά καθισμάτων.Το εσωτερικό του νέου C5 Aircross ανάγει την άνεση και το cocconing σε φιλοσοφία: το ταμπλό τύπου Sofa Design, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και η γενναιόδωρη αίσθηση χώρου κάνουν κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη. Τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort προσφέρουν θέρμανση, αερισμό, μασάζ και ηλεκτρική ρύθμιση έως 10 θέσεις, προσομοιώνοντας μια πολυθρόνα στο σαλόνι σου. Η ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions «ισιώνει» τον δρόμο, χαρίζοντας αυτή την πολύτιμη αίσθηση ενός ομαλού, αβίαστου ταξιδιού.Η νέα HD οθόνη αφής Waterfall συνδυάζεται με Apple CarPlay, Android Auto, ασύρματη φόρτιση και τη λειτουργία φωνητικών εντολών «Hello Citroën» για μέγιστη αυκολία. Το extended Head-Up Display φέρνει όσες πληροφορίες πραγματικά χρειάζεται ο οδηγός μπροστά στα μάτια του, ενώ ο χώρος αποσκευών παραμένει κορυφαίος, από 651 έως 1.985 lt, σε όλες τις εκδόσεις.Το πακέτο Drive Assist 2.0 προσφέρει ημιαυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 με Adaptive Cruise Control Stop&Go, ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση ορίων ταχύτητας και VisioPark 360° για πανοραμική ορατότητα. Η οδήγηση γίνεται πιο άνετη και ασφαλής, ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια.: αυτονομία άνω των 950 km, 1.2 Turbo, 136 PS + ηλεκτροκινητήρας 28 PS, κιβώτιο eDCS6.: ηλεκτρική αυτονομία 81 km (100+ km στην πόλη), συνολική ισχύς 195 PS, φόρτιση 0–100% σε 2 ώρες 55’ (11 kW).: δύο εκδόσεις 210 PS/73 kWh (520 km) ή 230 PS/96 kWh (680 km), με ταχυφόρτιση 27–30 λεπτά. Οι έξυπνες λειτουργίες EV καθοδηγούν τη διαδρομή και διαχειρίζονται την αυτονομία, απελευθερώνοντας τον οδηγό από το άγχος της φόρτισης.Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Γαλλία, το νέο C5 Aircross ενσωματώνει 160 kg ανακυκλωμένων μετάλλων, 47 kg ανακυκλωμένων ή βιολογικών πλαστικών και υφάσματα από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ η παραγωγή είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένη.Με τιμή εκκίνησης 29.900 € (Hybrid 145hp Automatic YOU), το νέο C5 Aircross αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για όσους θέλουν άνεση, τεχνολογία και επιλογές ηλεκτροκίνησης, σε μια καθημερινότητα πιο ευχάριστη, πιο εκλεπτυσμένη και πιο σύγχρονη.