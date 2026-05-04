Doukas Summer Camp 2026: Ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι, κίνηση και εμπειρίες για παιδιά και εφήβους 3-17 ετών
Έκπτωση έγκαιρης εγγραφής -15% για συμμετοχές έως τις 20 Μαΐου
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα υποδέχονται και φέτος το καλοκαίρι με το Doukas Summer Camp 2026, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά και εφήβους ηλικίας 3 έως 17 ετών, που συνδυάζει την ασφάλεια, την οργάνωση και την ποιότητα με τη χαρά του παιχνιδιού και της καλοκαιρινής εμπειρίας.
Το camp θα πραγματοποιηθεί από τη Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, καθημερινά εκτός ΣΚ 9:00 π.μ. – 4:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Δαΐς, προσφέροντας στα παιδιά ένα δυναμικό και πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ηλικιακής ομάδας.
Το Doukas Summer Camp 2026 περιλαμβάνει επιμέρους προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες και προτιμήσεις, όπως Play4Fun, Superactive, Football, Sports, Dance, Adventure, Teens και STEAM συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με αθλητικές, εκπαιδευτικές και βιωματικές δραστηριότητες.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, ανάλογα με την ηλικία και την ενότητα, δραστηριότητες όπως πισίνα, water sports, θάλασσα, νεροτσουλήθρες, αθλήματα, χορός, yoga, cinema, parties, adventure activities, εκδρομές και πολλές ακόμη εμπειρίες που κάνουν κάθε ημέρα διαφορετική και ξεχωριστή.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στη δημιουργική απασχόληση όσο και στη σωστή οργάνωση της καθημερινότητας των παιδιών, με παροχές που διευκολύνουν ουσιαστικά και τις οικογένειες, όπως μεταφορά με σχολικά λεωφορεία και mini vans, πλήρης διατροφή, ασφάλιση, πρωινή φύλαξη, καθώς και αξιοποίηση σύγχρονων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
Το Doukas Summer Camp έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στα παιδιά ένα καλοκαίρι γεμάτο κίνηση, παιχνίδι, κοινωνικοποίηση, δημιουργία και χαρά, μέσα σε ένα οργανωμένο και ασφαλές περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ανακάλυψη νέων ενδιαφερόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν συμμετοχή από 1 έως 4 εβδομάδες, ενώ για τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 20 Μαΐου ισχύει έκπτωση έγκαιρης εγγραφής -15%. Παράλληλα, προβλέπονται και ειδικές εκπτώσεις για αδέλφια.
Πληροφορίες & Εγγραφές:
T: 210 6186115 | Email: summercamp@doukas.gr | www.doukassummercamp.gr
