Φωτογραφίζοντας το Μουσείο: Μια Συμπεριληπτική Εμπειρία για παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης καλεί παιδιά και έφηβους να φωτογραφίσουν τα εκθέματα και να δημιουργήσουν εικαστικά έργα τέχνης και να εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο
Πώς μπορεί ένα μουσείο να γίνει ένας χώρος ανοιχτός, ασφαλής και δημιουργικός για όλα τα παιδιά;
Το πρόγραμμα «Φωτογραφίζοντας το Μουσείο: Μια Συμπεριληπτική Εμπειρία» απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού και στις οικογένειές τους, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον χώρο ενός μουσείου μέσα από τη δημιουργία και την προσωπική έκφραση. Προάγοντας τη συμπερίληψη στον χώρο του πολιτισμού, το Μουσείο δημιουργεί ένα πρόγραμμα τεσσάρων συναντήσεων με ελεύθερη είσοδο σε παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού, ηλικίας 9 έως 18 ετών.
Σε ένα ασφαλές και δομημένο πλαίσιο, τα παιδιά και οι έφηβοι καλούνται να εξερευνήσουν τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου, να εμπνευστούν από τα εκθέματα και να φτιάξουν το δικό τους «Μουσείο». Αξιοποιώντας τη φωτογραφία και τις εικαστικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα ενισχύει την αυτονομία, την αυτοπεποίθηση και την ενεργή συμμετοχή. Επίσης, συμβάλλει στην ενδυνάμωση της σχέσης παιδιού–οικογένειας μέσα από μια κοινή θετική εμπειρία.
Σε έναν κύκλο 4 συναντήσεων, τα παιδιά και οι έφηβοι θα φωτογραφίσουν εκθέματα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα δημιουργήσουν εικαστικά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τα εκθέματα και θα εκφραστούν με τον δικό τους τρόπο, σε ένα δομημένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα επιμεληθούν τη δική τους μικρή έκθεση μέσα στο Μουσείο και θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε οικογένεια και φίλους, βιώνοντας τη χαρά της συμμετοχής και της αναγνώρισης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1
Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη και στις 4 συναντήσεις
Ημέρες:
Κυριακές 10, 17, 24 Μαΐου και 7 Ιουνίου
Ώρες:
Ομάδα Α (9 – 12 ετών): 10:00 – 11:30
Ομάδα Β (13 – 18 ετών): 13:00 – 14:30
Μέγιστος Αριθμός Συμμετοχών
Ομάδα Α : 10 παιδιά και 10 γονείς/κηδεμόνες (1 συνοδός ανά παιδί)
Ομάδα Β : 10 παιδιά και 10 γονείς/κηδεμόνες (1 συνοδός ανά παιδί)
Η συνοδεία γονέα/κηδεμόνα είναι απαραίτητη.
Συμμετοχή
Δωρεάν
*Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες & Κρατήσεις
https://cycladic.gr/koinonikaprogrammata/fotografizontas-to-mouseio-mia-syberiliptiki-ebeiria/
