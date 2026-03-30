Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος : Υψηλού επιπέδου οργανώσεις τον Οκτώβριο στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο
Η EXL CONSULTING SA Υποστηρικτής του Gold Cup και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας σκαφών 5.5mIC
Η EXL Consulting SA ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ενεργό υποστήριξή της στο Gold Cup και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών 5.5mIC, που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος. Οι δύο υψηλού επιπέδου οργανώσεις θα πραγματοποιηθούν από την 1 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο.
Η EXL Consulting SA αναλαμβάνει τον ρόλο του Risk and Insurance Partner, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία της τη θωράκιση μιας από τις πιο απαιτητικές και ιστορικές ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις διεθνώς.
Η κλάση σκαφών 5.5mIC, με ιστορία που ξεκινά από το 1949 και διαδρομή ως Ολυμπιακή κλάση (1952-1968), αποτελεί σύμβολο ναυτικής παράδοσης και αριστείας. Η επιλογή της Ελλάδας για τη διεξαγωγή του Gold Cup και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αναδεικνύει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη
Με τη συμμετοχή της ως Risk and Insurance Partner, η EXL Consulting SA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Ο CEO της EXL Consulting SA, κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η κλάση σκαφών 5.5mIC έχει μια σπουδαία ιστορία και είμαστε υπόχρεοι στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος που ανέλαβε μια τόσο σημαντική και απαιτητική διοργάνωση. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε την Olympic Marine που φιλοξενεί τα σκάφη στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις της. Για μας, αποτελεί αυτονόητη επιλογή η υποστήριξη ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα που, πέρα από το υψηλό αθλητικό ενδιαφέρον, συμβάλλει καθοριστικά στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα