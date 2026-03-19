Μια μαγική βραδιά με κατάμεστη αίθουσα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Photo credits Χάρης Ακριβιάδης

Στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» που πλημμύρισε από κόσμο και συγκίνηση, η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος χάρισαν ένα ρεσιτάλ σπάνιας μουσικής και ποιητικής αισθητικής. Η θερμή ανταπόκριση και η βαθιά πνευματική επικοινωνία των παρευρισκομένων επιβεβαίωσαν τη διαχρονική ανάγκη για τέχνη που αφυπνίζει τη μνήμη και τιμά την ανθρωπιά.Το πρόγραμμα περιελάμβανε τραγούδια μεγάλων και διαχρονικών συνθετών με έντονο συμβολισμό και βαθύ κοινωνικό περιεχόμενο. Ξεχώρισαν το «Άρη, Θεέ» των Νίκου Ξυδάκη και Κωστή Κολώτα, το εμβληματικό «Μη με ρωτάς» και το «Σ’ ακολουθώ» του Μάνου Λοΐζου, το «Ταξίδι στα Κύθηρα» της Ελένης Καραΐνδρου, ο ρομαντικός «Κεμάλ» που προσπαθεί μάταια να αλλάξει τον κόσμο και η ποιητική και βαθιά υπαρξιακή «Λησμονημένη» του Μάνου Χατζιδάκι. Μέσα από αυτές τις ερμηνείες αναδείχθηκε η δυναμική της μουσικής και της ποίησης να θυμίζουν, να αφυπνίζουν και να αντιστέκονται στη βία και τη λήθη. Ακούστηκαν επίσης αγαπημένα τραγούδια των: Μ. Γρηγορίου, Ν. Κυπουργού, και Δ. Σαββόπουλου.Η παγκόσμια, με τη συγκλονιστική φωνή της, μάγεψε το κοινό χαρίζοντας ερμηνείες με ένταση, ευαισθησία και βαθύ συναίσθημα, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί σταθερή και διαχρονική αξία. Στο πλευρό της, ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος,, αισθαντικός και συναρπαστικός, συνέβαλε καθοριστικά στη δραματουργική ισορροπία της βραδιάς με την εκφραστική του παρουσία.»: Μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν η ερμηνεία του ποιητικού έργου του Τάκη Σινόπουλου σε μουσική, από τη Λυγερή και την. Η σκηνοθετική ματιά τουπροσέδωσε έντονη θεατρικότητα, απελευθερώνοντας την "κραυγή αγωνίας για τον άνθρωπο".Συγκίνηση προκάλεσε η εμφάνιση του νέου τραγουδοποιούμε το τραγούδι «Σιγή 8΄ 46΄΄», αφιερωμένο στα θύματα της ρατσιστικής και έμφυλης βίας (George Floyd, Ζακ Κωστόπουλος).Η ερμηνεία των διεθνώς αναγνωρισμένων σολίστ,(πιάνο) και(φλάουτο), προσέθεσε ιδιαίτερη λάμψη και καλλιτεχνικό βάθος, απογειώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.Ένα ενθουσιώδες κοινό ανταποκρινόταν με θερμό χειροκρότημα κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αποθεώνοντας στο τέλος όλους τους καλλιτέχνες με επευφημίες και παρατεταμένο χειροκρότημα.