Το efood υλοποιεί μια νέα διαδικασία για την ασφάλεια των διανομέων και των καταναλωτών

Επενδύοντας συστηματικά στην ασφάλεια, το efood ενσωμάτωσε στη λειτουργία του μια νέα διαδικασία, ώστε να ελέγχεται ότι μόνο κάθε συνεργαζόμενος διανομέας αποκτά τη δυνατότητα να λάβει παραγγελίες και να κάνει διανομές. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στο λογαριασμό του κάθε διανομέα πραγματοποιείται μέσω του προσωπικού του προφίλ με χρήση φωτογραφίας, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση κωδικού, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντιστοίχιση του προσώπου με το λογαριασμό του συνεργάτη διανομέα.Ήδη, το 90% των διανομέων έχουν επικαιροποιήσει το προφίλ τους κάνοντας χρήση της νέας δυνατότητας, δημιουργώντας μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους καταναλωτές.Το efood έχει θεσπίσει και υλοποιεί μια σειρά μέτρων έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε συνεργάτης του διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ακολουθεί τις οδηγίες και τις διαδικασίες για την ασφάλεια, την επαγγελματική συμπεριφορά, την ευγένεια και το σεβασμό.Για κάθε οδηγό που εκτελεί διανομές, πραγματοποιείται έλεγχος για κάθε έγγραφο που πιστοποιεί τη δυνατότητά του για συνεργασία με το efood, ενώ ακολουθείται μια διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης των εγγράφων, έτσι ώστε να διαπιστώνεται πάντοτε ότι βρίσκονται σε ισχύ, όπως και ότι είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση αιτήματος προσκόμισής τους στις Αρχές.Το efood διαρκώς επενδύει σε πολιτικές που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια σε όλο το οικοσύστημα των διανομών.