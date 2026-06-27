Νέα επίθεση της Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα ένα χρόνο, δεν πρόκειται να τον αναφέρω ξανά», τι είπε για το viral βίντεο με τον πατέρα του
Νέα επίθεση της Μπαντόσα στον Τσιτσιπά: «Υπέφερα ένα χρόνο, δεν πρόκειται να τον αναφέρω ξανά», τι είπε για το viral βίντεο με τον πατέρα του
Η Πάουλα Μπαντόσα είχε αναφερθεί προ ημερών στην τοξική της σχέση με τον Στέφανο Τσιτσιπά και έδωσε συνέχεια με νέες δηλώσεις της από το Λονδίνο
Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα έχουν χωρίσει εδώ και ένα χρόνο αλλά η... σκόνη από το... διαζύγιο δεν έχει ακόμα «καθίσει».
Ο Έλληνας τενίστας και η Ισπανίδα συνάδελφός του έδειχναν πως είναι τρελά ερωτευμένοι αλλά όπως φαίνεται εκ των υστέρων υπήρχαν πολλά προβλήματα στη σχέση τους και είχαν ευθύνες και οι γονείς του.
Η Πάουλα Μπαντόσα πριν από κάποιες εβδομάδες μίλησε για τοξική σχέση ενώ η φίλη της και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, δήλωσε ότι ούρλιαξε από χαρά όταν έμαθε ότι η Μπαντόσα βγήκε από την σχέση με τον Τσιτσιπά.
Η Ισπανίδα τενίστρια είχε μιλήσει στο Βερολίνο για την τοξική της σχέση με τον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά το συνέχισε στο Λονδίνο όπου είναι για το Wimbledon.
Στη συνέντευξή της πριν από το Wimbledon ρωτήθηκε για τις «τοξικές στιγμές» με τον Έλληνα σύντροφό της και απάντησε:
« Υπήρχαν τόσες πολλές. Το είπα ήδη και το επιβεβαίωσαν και άλλοι παίκτες, γιατί τελικά, όταν κάποιος βρίσκεται στο τουρνουά, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι' αυτό ή να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα θα βγουν στο φως. Ήθελα απλώς να εξηγήσω, ως άτομο, ως γυναίκα...
Δεν ήταν μόνο τραυματισμοί. Υπήρχαν και άλλα πράγματα στο παρασκήνιο που εγώ και οι γύρω μου υποφέραμε για ένα χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολο. Και το να νιώθω ξανά καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και ελπίζω πολλοί άνθρωποι να κατανοήσουν την ιστορία μου. Είναι κάποιος που δεν θα αναφέρω ξανά. Έχω τη δική μου προσωπικότητα. Το έχω αφήσει να περάσει, έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους».
Στη συνέχεια μίλησε και για το viral βίντεο με τον Απόστολο Τσιτσιπά ο οποίος την κοιτάζει με... δολοφονικό βλέμμα στην διάρκεια ενός αγώνα του Στέφανου.
«Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση, ξέρει σε τι αναφέρομαι», είπε για το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από τρία χρόνια.
Ο Έλληνας τενίστας και η Ισπανίδα συνάδελφός του έδειχναν πως είναι τρελά ερωτευμένοι αλλά όπως φαίνεται εκ των υστέρων υπήρχαν πολλά προβλήματα στη σχέση τους και είχαν ευθύνες και οι γονείς του.
Η Πάουλα Μπαντόσα πριν από κάποιες εβδομάδες μίλησε για τοξική σχέση ενώ η φίλη της και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, δήλωσε ότι ούρλιαξε από χαρά όταν έμαθε ότι η Μπαντόσα βγήκε από την σχέση με τον Τσιτσιπά.
Η Ισπανίδα τενίστρια είχε μιλήσει στο Βερολίνο για την τοξική της σχέση με τον Στέφανο Τσιτσιπά αλλά το συνέχισε στο Λονδίνο όπου είναι για το Wimbledon.
Στη συνέντευξή της πριν από το Wimbledon ρωτήθηκε για τις «τοξικές στιγμές» με τον Έλληνα σύντροφό της και απάντησε:
« Υπήρχαν τόσες πολλές. Το είπα ήδη και το επιβεβαίωσαν και άλλοι παίκτες, γιατί τελικά, όταν κάποιος βρίσκεται στο τουρνουά, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι' αυτό ή να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Όλα θα βγουν στο φως. Ήθελα απλώς να εξηγήσω, ως άτομο, ως γυναίκα...
Δεν ήταν μόνο τραυματισμοί. Υπήρχαν και άλλα πράγματα στο παρασκήνιο που εγώ και οι γύρω μου υποφέραμε για ένα χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολο. Και το να νιώθω ξανά καλά μου έδωσε τη δύναμη να μιλήσω για όσα πέρασα και ελπίζω πολλοί άνθρωποι να κατανοήσουν την ιστορία μου. Είναι κάποιος που δεν θα αναφέρω ξανά. Έχω τη δική μου προσωπικότητα. Το έχω αφήσει να περάσει, έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο και νιώθω πιο ελεύθερη. Αυτό που θέλω είναι να γυρίσω σελίδα και να μην αναφέρω ξανά αυτούς τους ανθρώπους».
#tsitsipas #paulabadosa #stefanostsitsipas #apostolos #apostolostsitsipas #sideeye #drama #novela #feuilleton #familydrama #tennis #wimbledon #wimbledon2023 #badosa pic.twitter.com/o3tBHXYXcP— Roberto (@rrrobertooo) July 6, 2023
Στη συνέχεια μίλησε και για το viral βίντεο με τον Απόστολο Τσιτσιπά ο οποίος την κοιτάζει με... δολοφονικό βλέμμα στην διάρκεια ενός αγώνα του Στέφανου.
«Μου το έστειλαν φίλοι μου. Το πρόσωπό μου τα λέει όλα. Αυτό το βίντεο είναι η σύνοψη των πάντων. Όποιος ήταν εκεί κοντά και έζησε την κατάσταση, ξέρει σε τι αναφέρομαι», είπε για το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από τρία χρόνια.
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