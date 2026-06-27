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Πασκάλ Ντοριζόν: Πέθανε ο Γάλλος διαιτητής του θρυλικού τελικού της Euroleague το 1996 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα με το κόψιμο του Βράνκοβιτς
Πασκάλ Ντοριζόν: Πέθανε ο Γάλλος διαιτητής του θρυλικού τελικού της Euroleague το 1996 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα με το κόψιμο του Βράνκοβιτς
Μαζί με τον Βιρόβνικ, τότε, ο Ντοριζόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, εξαιτίας της τελευταίας φάσης και της θρυλικής τάπας του Στόγιαν Βράνκοβιτς στον Μοντέρο
Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Γάλλος διαιτητής Πασκάλ Ντοριζόν, μέλος της διαιτητικής τριάδας του ιστορικού τελικού Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα, το 1996, όταν οι «πράσινοι» κατέκτησαν για πρώτη φορά την Ευρωλίγκα.
Μαζί με τον Βιρόβνικ, τότε, ο Ντοριζόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης μετά το τέλος εκείνου του ιστορικού αγώνα, εξαιτίας της τελευταίας φάσης και της θρυλικής τάπας του Στόγιαν Βράνκοβιτς στον Χοσέ Αντόνιο Μοντέρο.
Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα υποστήριζαν ότι η μπάλα είχε πρώτα χτυπήσει στο ταμπλό και στη συνέχεια έγινε η επαφή του Βράνκοβιτς, ζητώντας να μετρήσει το καλάθι. Ωστόσο, οι διαιτητές έκριναν ότι το μπλοκ ήταν κανονικό, με την απόφασή τους να παραμένει σε ισχύ και τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.
Η επιτυχία εκείνη αποτέλεσε την απαρχή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας των «πρασίνων», οι οποίοι στη συνέχεια πρόσθεσαν ακόμη έξι τρόπαια Ευρωλίγκας στη συλλογή τους.
Ποιος ήταν ο Ντοριζόν
Ο Ντοριζόν υπήρξε διεθνής διαιτητής από το 1978 έως το 2003 και θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους Γάλλους ρέφερι της δεκαετίας του 1990.
Στη διάρκεια της καριέρας του διηύθυνε συνολικά 826 αγώνες, εκ των οποίων οι 210 ήταν διεθνείς αναμετρήσεις, ενώ σφύριξε και έξι ευρωπαϊκούς τελικούς.
Για την πολυετή προσφορά του στο άθλημα τιμήθηκε από τη Γαλλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με το Ballon de Cristal.
Μαζί με τον Βιρόβνικ, τότε, ο Ντοριζόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης μετά το τέλος εκείνου του ιστορικού αγώνα, εξαιτίας της τελευταίας φάσης και της θρυλικής τάπας του Στόγιαν Βράνκοβιτς στον Χοσέ Αντόνιο Μοντέρο.
Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα υποστήριζαν ότι η μπάλα είχε πρώτα χτυπήσει στο ταμπλό και στη συνέχεια έγινε η επαφή του Βράνκοβιτς, ζητώντας να μετρήσει το καλάθι. Ωστόσο, οι διαιτητές έκριναν ότι το μπλοκ ήταν κανονικό, με την απόφασή τους να παραμένει σε ισχύ και τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.
Η επιτυχία εκείνη αποτέλεσε την απαρχή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας των «πρασίνων», οι οποίοι στη συνέχεια πρόσθεσαν ακόμη έξι τρόπαια Ευρωλίγκας στη συλλογή τους.
Ποιος ήταν ο Ντοριζόν
Ο Ντοριζόν υπήρξε διεθνής διαιτητής από το 1978 έως το 2003 και θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους Γάλλους ρέφερι της δεκαετίας του 1990.
Στη διάρκεια της καριέρας του διηύθυνε συνολικά 826 αγώνες, εκ των οποίων οι 210 ήταν διεθνείς αναμετρήσεις, ενώ σφύριξε και έξι ευρωπαϊκούς τελικούς.
Για την πολυετή προσφορά του στο άθλημα τιμήθηκε από τη Γαλλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με το Ballon de Cristal.
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