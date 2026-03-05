CONVERSE SPRING 2026: Tο νέο high-fashion Chuck Taylor Lo

Καθαρές γραμμές, refined υλικά και μια sleek, low-profile σιλουέτα συνθέτουν ένα sneaker που συνδυάζει τη minimal αισθητική και το statement στυλ. Effortless styling the Converse way.Με το Chuck Taylor Lo η Converse επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα, με το ελαφρύ cushioning στο εσωτερικό και την εργονομική κατασκευή να προσφέρουν καθημερινή άνεση. Οι λεπτομέρειες και τα υλικά είναι αυτά που το κάνουν να ξεχωρίζει, premium σουέτ δέρμα στο εξωτερικό και διπλά κορδόνια είναι κάποια από τα σχεδιαστικά στοιχεία που αναβαθμίζουν το νέο Converse.Παράλληλα τα εμβληματικά Chuck heritage στοιχεία το καθιστούν αδιαμφισβήτητα Converse, το χαρακτηριστικό off white rubber toe cap, οι διπλές ραφές και το iconic All Star logo στη φτέρνα και την γλώσσα. Οι αναφορές στο DNA της Converse ενισχύουν την διαχρονικότητα του και συνεχίζουν να ορίζουν την ταυτότητα του Chuck Taylor Lo.Οι αποχρώσεις του κόκκινου και του dusty pink προστίθενται μαζί με τα κλασσικά μαύρο και μπεζ στην χρωματική παλέτα του Chuck Lo. Κάθε ζευγάρι έχει δύο διαφορετικά σετ κορδονιών που προσθέτουν ένα fun twist στην καθημερινότητα, ενισχύοντας την φιλοσοφία της αυτοέκφρασης, ένα διαχρονικά αναπόσπαστο κομμάτι του Converse heritage.Το Chuck Taylor Lo θα είναι διαθέσιμο από την Άνοιξη 2026.