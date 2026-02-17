AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25!

πρωτοπορεί και παρουσιάζει το, το νέο πρόγραμμα καθημερινών προνομίων που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για νέους οδηγούς ηλικίας 18-25 ετών, και το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα απόΟι νέοι, που ξέρουν πώς να δημιουργούν το δικό τους μουντ και… να ξεχωρίζουν, θα έχουν τώρα και το δικό τους πρόγραμμα προνομίων! Καθημερινά, τα μέλη του AVINation θα κερδίζουν, ενώθα γιορτάζουν τοΤο AVINation είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης από εταιρεία καυσίμων στην Ελλάδα, για νέους 18-25 ετών και είναι … ΜΟΥΝΤ! Μέσα από την εφαρμογή, τα μέλη ενημερώνονται για όλα τα νέα, τους διαγωνισμούς και τα αποκλειστικά προνόμια, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν πιο rewarding διαδρομές, κερδίζοντας πόντους που μετατρέπονται σε 3€ δωροεπιταγές για εξαργύρωση στην AVIN.Για τη συμμετοχή στο AVINation, χρειάζονται μόνο: εγκατάσταση του AVIN Κερδίζω app και εγγραφή με επιβεβαίωση της ηλικίας στο AVINation.Με κάθε νέα εγγραφή στο AVINation, η ΑVIN προσφέρει για το καλωσόρισμα 100 πόντους στο AVIN Κερδίζω app,και. Επιπλέον, με την εγγραφή τους τα νέα μέλη μπαίνουν αυτόματα σε διαγωνισμό για πλούσια δώρα, όπως smartphones, laptops, ακουστικά και προπληρωμένες κάρτες καυσίμων AVIN!