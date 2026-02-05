ΑΒ Βασιλόπουλος: Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη διαχρονική κοινωνική της προσφορά

Μακρόχρονη συνεργασία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, με επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη