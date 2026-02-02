Η Globalsat δημιουργεί μια ολοκληρωμένη προνομιακή υπηρεσία για την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων
Με παρουσία στην αγορά για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Όμιλος Globalsat πρωτοπορεί στον χώρο της τεχνολογίας και της βιώσιμης ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δύναμη να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μέλλον
Η Globalsat, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της νέας επιχειρηματικής της στρατηγικής, ανακοινώνει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας φόρτισης και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, απευθυνόμενη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρές επιχειρήσεις.
Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία της στις εφαρμογές πράσινης ενέργειας και την εμπειρία της στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων, η Globalsat ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, δημιουργώντας μια all-in-one υπηρεσία που καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία, από την επιλογή του κατάλληλου φορτιστή έως την εγκατάσταση και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Η Globalsat προσφέρει την επιλογή ανάμεσα σε δύο αξιόπιστους φορτιστές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χρήσης: τον HUAWEI Smart EV Charger 22kW, με την αξιοπιστία και την εγγύηση της Huawei και τον MC Charger ORION midi, ο οποίος είναι πιστοποιημένος στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», πληροί πλήρως τις προδιαγραφές του προγράμματος και εντάσσεται στην επιδότηση, προσφέροντας πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους.
«Η αγορά της ενέργειας αποτελεί για την Globalsat κεντρικό πυλώνα της δραστηριότητάς της. Δημιουργήσαμε μια καινοτόμα λύση για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το όφελος για τον καταναλωτή, ο οποίος μέχρι σήμερα καλείται συχνά να συντονίσει διαφορετικούς προμηθευτές και τεχνικούς. Η νέα μας υπηρεσία απλοποιεί τη διαδικασία, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τον τεχνικό έλεγχο του χώρου, την επιλογή του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, σε συνεργασία με επιλεγμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς συνεργάτες μας», σημείωσε ο κος Φώτης Σκέντος, Head of Sales & Operations του Ομίλου Globalsat.
Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων που επιθυμούν λύσεις φόρτισης στο σπίτι ή στον επαγγελματικό τους χώρο, καθώς και σε μικρά εταιρικά σχήματα, γραφεία ή πολυκατοικίες που αναζητούν λειτουργικές υποδομές φόρτισης. Η υπηρεσία καλύπτει προς το παρόν τις περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου και της Χαλκίδας και αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα και σε άλλες περιοχές της χώρας.
