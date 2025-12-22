Η SKY express διευρύνει τις απευθείας συνδέσεις Ελλάδας-Γαλλίας με το νέο δρομολόγιο Αθήνα-Λυών
Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας εγκαινίασε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου τη νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα-Λυών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη γαλλική αγορά και διευρύνοντας το διεθνές της αποτύπωμα
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε σταθερή βάση δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Airbus A320neo & Airbus A321neo.
Με την προσθήκη της απευθείας αυτής σύνδεσης, η SKY express εξυπηρετεί σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Παρίσι και πλέον την Λυών, ενώ κατά τη θερινή περίοδο τα τελευταία χρόνια επιχειρεί με συνέπεια απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο προς την Λιλ, την Νάντη, την Μασσαλία και την Λυών αντίστοιχα. Μέσω αυτής της διευρυμένης συνδεσιμότητας, η SKY express συμβάλλει στην ανάπτυξη των τουριστικών και επαγγελματικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσφέροντας περισσότερες ποιοτικές επιλογές στους επιβάτες της.
Η έναρξη του δρομολογίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης έξι νέων προορισμών (Αμβούργο, Βερολίνο, Λυών, Λισαβόνα, Μαδρίτη και Τελ Αβίβ) φτάνοντας συνολικά τους 27 διεθνείς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για δυναμική και στοχευμένη ανάπτυξη στο εξωτερικό.
Παράλληλα, η SKY express παραμένει η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο δίκτυο 33 εγχώριων προορισμών, διασφαλίζοντας αξιόπιστη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα.
Με την ευκαιρία της πρώτης πτήσης, ο Director France της SKY express, κ. Jean Brajon δήλωσε “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την απευθείας πτήση Αθήνα–Λυών. Η νέα αυτή σύνδεση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των γαλλο–ελληνικών σχέσεων, ανταποκρινόμενη στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών. Από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε ολοένα και περισσότερους επιβάτες από τη Λυών στην Αθήνα και, από εκεί, στο μεγαλύτερο εγχώριο δίκτυο της SKY express, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας δέσμευση να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα στους επιβάτες μας”.
