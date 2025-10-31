Αναβάθμιση εξοπλισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων έως 500KW με χρηματοδότηση από την CrediaBank

Προνομιακοί όροι χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των πράσινων επενδύσεων.



Έχοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, η CrediaBank δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης σε επενδύσεις με «πράσινο» προσανατολισμό και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα έως 500KW σε όλη την Ελλάδα, με ανταγωνιστικό επιτόκιο και χωρίς έξοδα εξέτασης δανείου.



Σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη φωτοβολταϊκά πάρκα έως 500KW (εφόσον πληρούνται τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια του ΔΑΠΕΕΠ) και θέλουν να κάνουν την επένδυσή τους πιο σύγχρονη, η CrediaBank παρέχει αναχρηματοδότηση δανείου και επιπλέον χρηματοδότηση για αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού, με δωρεάν εξέταση αιτήματος, χαμηλό επιτόκιο χρηματοδότησης και μηδενικά έξοδα Τεχνικού Συμβούλου – στοιχεία που κάνουν τη χρηματοδότηση ιδιαίτερα ανταγωνιστική.



Με ευελιξία, αμεσότητα, ανθρώπινη προσέγγιση και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η CrediaBank προσφέρει λύσεις – κίνητρα για «πράσινες» επενδύσεις, πιστή στη δέσμευση σε ένα καλύτερο, «πράσινο» κόσμο.



Οι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τη χρηματοδότηση που αφορά σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα έως 500KW αν επισκεφθούν ένα κατάστημα CrediaBank, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, ή αν καλέσουν στο 210 3669000.

