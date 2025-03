Το απόλυτο pre-game show με Νίκο Αναστόπουλο, Κώστα Φραγκολιά και Χάρη Γιακουμάτο για το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ στη Νίκαια, Ανδριανός Παπαγιάννης, με τους Νίκο Αναστόπουλο, Κώστα Φραγκολιά και Χάρη Γιακουμάτο

To pre-game show από το gazzetta.gr

Επόμενο ραντεβού με το Gazzetta στο κατάστημα ΟΠΑΠ της OPAP Arena

Μεγάλη μπάλα στην επίθεση έπαιξε ο θρύλος του Ολυμπιακού, Νίκος Αναστόπουλος στο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta για τον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός, που φιλοξενήθηκε σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Νίκαιας και μεταδόθηκε live σε όλα τα καταστήματα του δικτύου ΟΠΑΠ.Συμπαίκτες του στο πάνελ του pre-game show του gazzetta.gr ήταν ο Κώστας Φραγκολιάς, ο οποίος κάλυψε τη «μεσαία γραμμή», και ο Χάρης Γιακουμάτος σε ρόλο αριστερού μπακ, δίνοντας ασίστ στις ατάκες.Στον σχολιασμό του ντέρμπι της Κυριακής συμμετείχαν και οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Νίκαιας. Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του gazzetta.gr Γιάννης Μπαϊρακτάρης και Γιάννης Σερέτης μετέφεραν στους προσκεκλημένους ερωτήματα από ποδοσφαιρόφιλους που παρακολουθούσαν το pre-game show από καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα.Από το 2ο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta δεν έλειψαν τα πλούσια δώρα και οι εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας ότι η απόλυτη ποδοσφαιρική κερκίδα, εκτός γηπέδου, για να απολαύσει κανείς την αγαπημένη του ομάδα βρίσκεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ.Το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta φιλοξενείται κάθε Κυριακή σε διαφορετικό κατάστημα ΟΠΑΠ, ξεκινά μια ώρα πριν από το ντέρμπι της ημέρας και μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα του δικτύου ΟΠΑΠ.Το επόμενο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Μαρτίου, θα είναι αφιερωμένο στον αγώνα Άρης-ΑΕΚ.