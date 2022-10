Το 11ο Spetses Mini Marathon ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Στιγμιότυπο Δρομικού Αγώνα 25k Στιγμιότυπο Παιδικού Δρομικού Αγώνα

Το τριήμερο ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου, όπου πραγματοποιήθηκαν στην παραλία του Ποσειδωνίου οι παιδικοί κολυμβητικοί αγώνες των 150μ. & 300μ., με την ενέργεια των επίδοξων - μικρών κολυμβητών να ξεχειλίζει. Η μέρα ολοκληρώθηκε με το Sunset Sweat από την Technogym, που έκανε τον παλμό του νησιού να χτυπά στην πλατεία Ποσειδωνίου.Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου ξεκίνησε ακόμη πιο δυναμικά, με την εκκίνηση των κολυμβητικών διαδρομών από τις εταιρείες Biotherm και ToFarmakeioMou, με τους αθλητές Ιάσονα Ρούτουλα και Δημήτρη Μάρκο, να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα 1,5χλμ. και 3χλμ. αντίστοιχα.Με το τέλος των κολυμβητικών αγώνων, η δράση μεταφέρθηκε και πάλι στην πλατεία Ποσειδωνίου, για τον παιδικό δρομικό αγώνα των 500μ., το “My First Spetses Mini Marathon”, όπου οι νεότεροι φαν της διοργάνωσης (0-5 ετών) διασκέδασαν με τις οικογένειές τους. Ακόμη φέτος, μετά από δύο χρόνια απουσίας, επέστρεψαν και οι παιδικοί δρομικοί αγώνες των 500μ και 1000μ, με μαθητές από όλες τις τάξεις του δημοτικού, να γεμίζουν με γέλια την εμβληματική πλατεία του νησιού, ενώ την ίδια στιγμή μάθαιναν την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι». Το απόγευμα, το ενδιαφέρον όλων στράφηκε στο δεύτερο αγώνα, την αγαπημένη αλλά και πολύ απαιτητική διαδρομή των 10χλμ, όπου το πάθος των συμμετεχόντων κορύφωσε την αγωνία για το αποτέλεσμα. Νικητής τελικά αναδείχθηκε ο πρωταθλητής Γιώργος Δημουλάς.Η Κυριακή 9 Οκτωβρίου ξημέρωσε με χιλιάδες δρομείς να στέκονται στη γραμμή εκκίνησης για τους αγώνες δρόμου των 25 χλμ. και των 5 χλμ. Στο Garmin Run Series των 5χλμ., η πρωτιά ήταν υπόθεση της Arla Protein team, με το Γιώργο Σταμούλη να διακρίνεται. Στον πολύ απαιτητικό αγώνα των 25χλμ. την πρώτη θέση κατέλαβε για πρώτη φορά ο Χρήστος Γείτονας, ενώ πρώτη γυναίκα αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά η Μαρία Μάλαϊ.Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Μαρίνα Κουταρέλλη, με το πέρας της διοργάνωσης δήλωσε: «Η συγκίνηση μου κάθε φορά που αντικρίζω τη γραμμή τερματισμού του Spetses Mini Marathon είναι το ίδιο μεγάλη, αφού σηματοδοτείται η ολοκλήρωση όλης της σκληρής δουλειάς που διαρκεί ένα χρόνο, αλλά επιβεβαιώνεται και η μεγάλη αγάπη όσων παίρνουν μέρος στη διοργάνωση. Ευχαριστώ για μία ακόμη χρονιά το Υπουργείο Τουρισμού, το Δήμο Σπετσών και φυσικά τους κατοίκους, τους εθελοντές και τους χορηγούς, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα είχαμε αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου!»Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης, δήλωσε: «Άλλη μία καταπληκτική διοργάνωση έφτασε στο τέλος της! Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που το Spetses Mini Marathon έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους νησιού μας και κάθε χρόνο μας χαρίζει ξεχωριστές στιγμές».Χορηγοί του Spetses mini Marathon που στήριξαν την διοργάνωση ήταν:Ο Μέγας Χορηγός του Spetses Mini Marathon, η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes. Στο Spetses Mini Marathon συμμετέχουν ενεργά και οι αθλητές της bwin – μέλη του προγράμματος «Τeam Future: Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών», που αποτελείται από 12 νεαρούς ταλαντούχους αθλητές ολυμπιακών αγωνισμάτων.Το Arla PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στις κατηγορίες των υποκατάστατων γεύματος και των πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά. Η Deloitte, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου.Το brand ζυμαρικών Melissa, που είναι για περισσότερα από 10 χρόνια χορηγός του Spetses mini Marathon, με την τελευταία καινοτόμα προσθήκη του, τη σειρά Ζυμαρικά με Όσπρια. Τα νέα υγιεινά και απροσδόκητα απολαυστικά ζυμαρικά Melissa είναι φτιαγμένα από 50% αλεύρι οσπρίου και 50% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για μια διατροφή πλούσια σε γεύση και οφέλη. Beauty Partner ήταν η εταιρεία BIOTHERM, επίσης διαχρονικός χορηγός του Spetses mini Marathon, που φρόντισε για την αντιηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- φυσικά προϊόντα.Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, ήταν ο Timing Sponsor της διοργάνωσης. H Technogym, το #1brand σε premium wellness equipment παγκοσμίως στήριξε το Spetses mini Marathon, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη των συμμετεχόντων στα ύψη. Με το Skillrun Bootcamp και την καθοδήγηση από έμπειρους Master Trainers έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δοκιμάσουν μία ειδικά σχεδιασμένη Perfomance προπόνηση για τους λάτρεις των γρήγορων ρυθμων και την κατάρριψη των ορίων.Χορηγός αθλητικού υλικού επιδόσεων ήταν η UNDER ARMOUR, το κορυφαίο brand αθλητικού ρουχισμού & υποδήματος. Στο φετινό Spetses Mini Marathon μεταξύ άλλων, πρόσφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά για πρώτη φορά το νέο και ανανεωμένο UA HOVR INFINITE 4 και να μάθουν για όλες τις τεχνολογίες που προσφέρει στον everyday runner, ενώ «έτρεξε» κι έναν μοναδικό διαγωνισμό το Σαββατοκύριακο του αγώνα στο ειδικά διαμορφωμένο Under Armour container, χαρίζοντας μοναδικά δώρα στους νικητές. Ακόμη, προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες 15% έκπτωση για αγορές από τα φυσικά της καταστήματα.Η INTERMED, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στήριξε τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel. ToFarmakeioMou, που «έντυσε» τους αγώνες της κολύμβησης, παρέχοντας μπλούζες, τσάντες, μετάλλια και swim buoy safety κολύμβησης για όλους τους κολυμβητές που έλαβαν μέρος, ενώ παράλληλα επιφύλαξε εκπλήξεις και διαγωνισμούς για συμμετέχοντες και θεατές. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, που φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ, το αγαπημένο έδεσμα, που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε μικρούς και μεγάλους με την πλούσια γεύση του και την υψηλή διατροφική του αξία, ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τη ΝΕΑ προϊοντική κατηγορία «Επιλέγουμε» που αποτελείται από 4 μοναδικούς και πολύ γευστικούς συνδυασμούς Σιτηρών και Οσπρίων με λαχανικά, οι οποίοι είναι έτοιμοι σε μόλις 5 λεπτά σε φούρνο μικροκυμάτων, χάρη στην ειδική συσκευασία τους, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και ενισχύουν τον μεταβολισμό, η Dole Hellas, η μοναδική εταιρεία στην ελληνική αγορά που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρέσκων φρούτων και στηρίζει με τις εξαιρετικές της μπανάνες κάθε προσπάθεια και αγώνα, με θετική συμβολή στην υγεία και την ευεξία των συμμετεχόντων και η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ήταν ο «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» του αγώνα, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδή και παροχή πρώτων βοηθειών, σε ιατρικές ανάγκες και περιστατικά που προέκυψαν, για όλους τους παρευρισκόμενους - συμμετέχοντες αθλητές, θεατές και εθελοντές - καθ΄ όλη τη διάρκεια του event. Για τους σκοπούς αυτούς διέθεσε ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επανδρωμένο ασθενοφόρο.Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν οι κινηματογράφοι Village Cinemas.Transportation Partner της διοργάνωσης ήταν η Hellenic Seaways, η οποία πρόσφερε έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες που ταξίδεψαν ακτοπλοϊκώς στο νησί τις ημέρες της διοργάνωσης.Συντελεστής της διοργάνωσης ήταν η LIFEGUARD HELLAS, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.