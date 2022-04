AB Βασιλόπουλος & μοντέλο Franchise

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ΑΒ προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όνειρα, θέληση και διάθεση για επιτυχία, να κάνουν, δημιουργώντας το δικό τους κατάστημα ΑΒ. Με το(Λεωφόρος Κύπρου 20), ηγιορτάζει τη, που αποτελούν μικρά καταστήματα πόλης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, με ταχύτητα και ευκολία αγορών.Από το 2012, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνώρισε ότι το franchise αποτελεί ένα ανερχόμενο επιχειρηματικό πεδίο με εξαιρετική δυναμική. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιούργησε έναν νέο τύπο καταστήματος ευκολίας, τα AB Shop & Go, που προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση των καθημερινών, έκτακτων ή συμπληρωματικών αγορών, προσφέροντας πολλές επιλογές μαζί με ταχύτητα αγορών και φιλική εξυπηρέτηση, και όλα αυτά στο πλαίσιο της γειτονιάς.Τα AB Shop & Go, αποτελούν μια ελκυστική πρόταση συνεργασίας για κάθε νέο επιχειρηματία που θέλει να κάνει το δικό του ξεκίνημα, έχοντας ως σύμμαχό του την εμπειρία, την αξιοπιστία και την ουσιαστική στήριξη μιας μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος.Τι ακριβώς είναι; Είναι ένα αστικό μοντέλο καταστήματος που στοχεύει στις συμπληρωματικές και έκτακτεςσε κάθε γειτονιά. Αποτελεί την ιδανική πρόταση για την πόλη, καλύπτοντας αγορές καιλειτουργίας των καταστημάτων αλλά καικαι λειτουργεί ακόμη και Κυριακές.Που βρίσκεται; Βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένα σημεία αστικών κέντρων ή σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός κόσμου, κοντά σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σε χώρους εργασίας, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το ΑΒ Shop & Go διαθέτει την άριστη ποιότητα προϊόντων και την προσωπική εξυπηρέτηση κάθε καταστήματος ΑΒ, σε ένα φιλικό και οικείο περιβάλλον. Διαθέτει χώρους πώλησης 120-200 τ.μ. και, συνήθως, περιλαμβάνει επιπλέον έναν μικρό χώρο αποθήκης.Συγκεκριμένα, η ΑΒ αναλαμβάνει την αξιολόγηση και υλοποίηση της επένδυσης, την ενοικίαση και τη δαπάνη διαμόρφωσης του ακινήτου, την αγορά του τεχνολογικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού του καταστήματος. Ο υποψήφιος franchisee χρειάζεται να διαθέτει ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης, ενώ, παράλληλα, αναλαμβάνει να αποπληρώσει την επένδυση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, καταβάλλοντας μηνιαία δόση για 10 έτη χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.Κάνε το πρώτο βήμα που πάντα ονειρευόσουν!Επικοινώνησε τώρα με το τμήμα Franchise AB ή στείλε email στο mbaba@ab.gr.