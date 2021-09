Επιστροφή στα θρανία με υπερυψηλές ταχύτητες και δώρο laptop από το WIND ONE

wind.gr





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Οκτωβρίου ή εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Μπορεί το καλοκαίρι λοιπόν τυπικά να τελείωσε, αλλά το φθινόπωρο είναι εδώ με νέους στόχους, νέα ξεκινήματα, νέες συνδέσεις WIND ONE. Γιατί με το WIND ONE όλοι απολαμβάνουν ασύλληπτες ταχύτητες, και όχι μόνο… Tα προγράμματα WIND ONE προσφέρουν καινοτόμες λύσεις στους καταναλωτές, αφού συνδυάζουνΠιο αναλυτικά, τοπροσφέρει:10GB ή Unlimited data στο κινητό (ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο καταναλωτής)Έως 100mbps ταχύτητα στο σταθερό internetΑπεριόριστη επικοινωνία προς όλους από σταθερό και κινητόΔυνατότητα ενσωμάτωσης της WIND VISION με πλούσιες επιλογές περιεχομένουΚαθώς και επιπλέον προνόμια εμπειρίας πελάτη όπως εξυπηρέτηση απευθείας από εκπρόσωπο, δωρεάν τεχνικό στο σπίτι και πολλά άλλα.Περισσότερες πληροφορίες στο, στο 13800 και στα καταστήματα WIND.