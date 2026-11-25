«Μας μίλησε όταν έκλεισε η πόρτα»: 4 γιατροί μιλούν για τις γυναίκες που πάνε στα Επείγοντα με σημάδια κακοποίησης
«Μας μίλησε όταν έκλεισε η πόρτα»: 4 γιατροί μιλούν για τις γυναίκες που πάνε στα Επείγοντα με σημάδια κακοποίησης
Γιατροί του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης περιγράφουν περιστατικά κακοποίησης που αντιμετώπισαν στις εφημερίες τους, τη δυσκολία των γυναικών να μιλήσουν και την ανάγκη προστασίας τους ακόμη και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο
Ένα σημάδι στο πηγούνι καλυμμένο με μέικ απ, τραύματα που αποδίδονται σε πτώσεις από τις σκάλες, σύζυγοι που θέλουν να είναι παρόντες κατά την ιατρική εξέταση και μια γυναίκα που αισθάνεται αρκετά ασφαλής για να μιλήσει για την κακοποίησή της όταν κλείνει η πόρτα στα Επείγοντα. Είναι μερικές από τις εικόνες που μεταφέρουν οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», μέσα από την εμπειρία τους στη διαχείριση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.
Για τους γιατρούς στα Επείγοντα, η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών δεν εξαντλείται στην περιποίηση των τραυμάτων και στην αποκατάσταση των σωματικών κακώσεων. Συχνά καλούνται να αναγνωρίσουν τα σημάδια της κακοποίησης πίσω από την περιγραφή ενός ατυχήματος, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μιας φοβισμένης γυναίκας και να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές για την προστασία της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τους γιατρούς στα Επείγοντα, η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών δεν εξαντλείται στην περιποίηση των τραυμάτων και στην αποκατάσταση των σωματικών κακώσεων. Συχνά καλούνται να αναγνωρίσουν τα σημάδια της κακοποίησης πίσω από την περιγραφή ενός ατυχήματος, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μιας φοβισμένης γυναίκας και να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές για την προστασία της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα