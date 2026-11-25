«Μας μίλησε όταν έκλεισε η πόρτα»: 4 γιατροί μιλούν για τις γυναίκες που πάνε στα Επείγοντα με σημάδια κακοποίησης

Γιατροί του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης περιγράφουν περιστατικά κακοποίησης που αντιμετώπισαν στις εφημερίες τους, τη δυσκολία των γυναικών να μιλήσουν και την ανάγκη προστασίας τους ακόμη και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο