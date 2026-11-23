Πυροδότης άνοιας το κάπνισμα – Πόσα τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο

Μελέτη σε 2,8 εκατ. ανθρώπους συνδέει το κάπνισμα με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τσιγάρα και τη διακοπή τους