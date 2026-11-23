Πυροδότης άνοιας το κάπνισμα – Πόσα τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο
Πυροδότης άνοιας το κάπνισμα – Πόσα τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο
Μελέτη σε 2,8 εκατ. ανθρώπους συνδέει το κάπνισμα με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα τσιγάρα και τη διακοπή τους
Το κάπνισμα δεν απειλεί μόνο την καρδιά και τους πνεύμονες, αλλά φαίνεται ότι αφήνει το αποτύπωμά του και στην υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση, οι καπνιστές αντιμετωπίζουν 31% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε σύγκριση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Μάλιστα, όσο αυξάνεται ο αριθμός των τσιγάρων που καταναλώνονται καθημερινά, τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος.
Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin της Αυστραλίας, δημοσιεύθηκε στο eClinicalMedicine και αναδεικνύει μια ακόμη σοβαρή διάσταση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin της Αυστραλίας, δημοσιεύθηκε στο eClinicalMedicine και αναδεικνύει μια ακόμη σοβαρή διάσταση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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