Καρκίνος προστάτη: Απειλεί 1 στους 8 άνδρες – Τα ύποπτα συμπτώματα
Καρκίνος προστάτη: Απειλεί 1 στους 8 άνδρες – Τα ύποπτα συμπτώματα
Περίπου 7.500 νέες διαγνώσεις και 2.000 θάνατοι καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος PSA και τι επισημαίνει ο ΕΟΔΥ για την έγκαιρη διάγνωση
Ένας στους οκτώ άνδρες αναμένεται να εμφανίσει καρκίνο προστάτη κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 7.500 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Παρότι πρόκειται για τη συχνότερη κακοήθεια στον ανδρικό πληθυσμό της χώρας, η πρόγνωση είναι εξαιρετικά καλή όταν η νόσος εντοπίζεται εγκαίρως. Το πρόβλημα είναι ότι στα αρχικά στάδια ο καρκίνος προστάτη συχνά δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα.
Με αφορμή τον Νοέμβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Ιωάννης Κακουλίδης, σε ενημερωτικό άρθρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, εξηγεί ποιοι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και επισημαίνει πότε πρέπει να ξεκινά η συζήτηση με τον γιατρό για τον προληπτικό έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφορμή τον Νοέμβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία, ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Ιωάννης Κακουλίδης, σε ενημερωτικό άρθρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, εξηγεί ποιοι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και επισημαίνει πότε πρέπει να ξεκινά η συζήτηση με τον γιατρό για τον προληπτικό έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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