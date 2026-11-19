Περίπου 7.500 νέες διαγνώσεις και 2.000 θάνατοι καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος PSA και τι επισημαίνει ο ΕΟΔΥ για την έγκαιρη διάγνωση