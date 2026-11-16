Ειδικό ρολόι «ησυχάζει» από τα τικ του συνδρόμου Tourette: Η εμπειρία της 15χρονης Κέιτι και του Λιούις Καπάλντι

Ηλεκτρικοί παλμοί στο νεύρο του καρπιαίου σωλήνα μείωσαν τα τικ ατόμων με σύνδρομο Tourette σε κλινική δοκιμή - Πότε αναμένεται να εγκριθεί ως θεραπεία και πού απευθύνονται οι ασθενείς στην Ελλάδα