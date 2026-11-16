Ειδικό ρολόι «ησυχάζει» από τα τικ του συνδρόμου Tourette: Η εμπειρία της 15χρονης Κέιτι και του Λιούις Καπάλντι
Ειδικό ρολόι «ησυχάζει» από τα τικ του συνδρόμου Tourette: Η εμπειρία της 15χρονης Κέιτι και του Λιούις Καπάλντι
Ηλεκτρικοί παλμοί στο νεύρο του καρπιαίου σωλήνα μείωσαν τα τικ ατόμων με σύνδρομο Tourette σε κλινική δοκιμή - Πότε αναμένεται να εγκριθεί ως θεραπεία και πού απευθύνονται οι ασθενείς στην Ελλάδα
Μια συσκευή που φοριέται στον καρπό σαν ρολόι υπόσχεται να «φρενάρει» τα τικ των ανθρώπων με σύνδρομο Tourette. Το Neupulse, που ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, κυκλοφορεί ήδη στη Βρετανία ως συσκευή ευεξίας, ενώ η ιατρική του εκδοχή αναμένει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, όπως μεταδίδει το BBC.
Για τη 15χρονη Katie, που εμφάνισε τα συμπτώματα στα επτά της, η διαφορά ήταν άμεση. Κάποτε, το αδιάκοπο ρουθούνισμα την άφηνε κατάκοιτη με πονόλαιμο για δύο εβδομάδες, ενώ τα τικ επηρέαζαν τον ύπνο, τη διατροφή και το σχολείο της. «Ήταν σαν η καλύτερη μέρα της ζωής μου», λέει για την πρώτη φορά που δοκίμασε τη συσκευή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τη 15χρονη Katie, που εμφάνισε τα συμπτώματα στα επτά της, η διαφορά ήταν άμεση. Κάποτε, το αδιάκοπο ρουθούνισμα την άφηνε κατάκοιτη με πονόλαιμο για δύο εβδομάδες, ενώ τα τικ επηρέαζαν τον ύπνο, τη διατροφή και το σχολείο της. «Ήταν σαν η καλύτερη μέρα της ζωής μου», λέει για την πρώτη φορά που δοκίμασε τη συσκευή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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