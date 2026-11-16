Πόνοι στις αρθρώσεις και στους μυς: Είναι γρίπη ή απλό κρυολόγημα;
Πόνοι στις αρθρώσεις και στους μυς: Είναι γρίπη ή απλό κρυολόγημα;
Τα «ύποπτα» σημάδια που διαφοροποιούν τη γρίπη από το κοινό κρυολόγημα, πότε χρειάζεται γιατρός και γιατί τα αντιβιοτικά δεν βοηθούν σε καμία από τις δυο περιπτώσεις
Πόνοι στους μυς και στις αρθρώσεις, πονοκέφαλος, βήχας, συνάχι: με τον ερχομό του χειμώνα, πολλοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένα απλό κρυολόγημα ή για γρίπη. Οι δύο λοιμώξεις συγχέονται εύκολα, πρόκειται όμως για ξεχωριστές νόσους, με σημαντικές διαφορές στη βαρύτητα και στις επιπλοκές.
Το κρυολόγημα οφείλεται σε πολλούς ιούς, με κυριότερο τον ρινοϊό, ενώ η γρίπη στους ιούς influenza. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η εποχή της γρίπης διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με κορύφωση το πρώτο τρίμηνο του έτους, όταν κυκλοφορούν παράλληλα και οι αιτίες του κοινού κρυολογήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το κρυολόγημα οφείλεται σε πολλούς ιούς, με κυριότερο τον ρινοϊό, ενώ η γρίπη στους ιούς influenza. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η εποχή της γρίπης διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με κορύφωση το πρώτο τρίμηνο του έτους, όταν κυκλοφορούν παράλληλα και οι αιτίες του κοινού κρυολογήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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