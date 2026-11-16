5 θάνατοι από καρδιά κάθε ώρα στην Ελλάδα – Το Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης καρδιαγγειακών
5 θάνατοι από καρδιά κάθε ώρα στην Ελλάδα – Το Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης καρδιαγγειακών
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να παραδώσει το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας, με στόχο τη μείωση των θανάτων μέσω πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και καλύτερης φροντίδας
Στην αναστροφή της σημερινής υψηλής νοσηρότητας και θνησιμότητας που καταγράφεται στη χώρα μας από καρδιαγγειακά νοσήματα στοχεύει το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας που αναμένεται να παραδώσει στην Πολιτεία η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προστασία της καρδιάς.
Όπως τονίστηκε σε Συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε την Παρασκευή από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), μέσα στον Δεκέμβριο, το Εθνικό Σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας. Το Σχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευρώπης με τίτλο «Safe Hearts Plan» για τα καρδιαγγειακά τα οποία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη χώρα μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως τονίστηκε σε Συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε την Παρασκευή από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), μέσα στον Δεκέμβριο, το Εθνικό Σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας. Το Σχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευρώπης με τίτλο «Safe Hearts Plan» για τα καρδιαγγειακά τα οποία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στη χώρα μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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