5 θάνατοι από καρδιά κάθε ώρα στην Ελλάδα – Το Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης καρδιαγγειακών

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να παραδώσει το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας, με στόχο τη μείωση των θανάτων μέσω πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και καλύτερης φροντίδας