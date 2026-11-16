Από συμπληρώματα διατροφής μέχρι κρέμες και ορούς προσώπου, το κολλαγόνο έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο της ομορφιάς. Μπορεί, όμως, πράγματι να μειώσει τις ρυτίδες και να επαναφέρει τη νεανική όψη της επιδερμίδας; Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι τόσο πειστικά όσο οι διαφημιστικές υποσχέσεις