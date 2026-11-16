Κολλαγόνο: Μυστικό νεότητας ή μια υπερτιμημένη τάση; Τι λένε οι επιστήμονες
Κολλαγόνο: Μυστικό νεότητας ή μια υπερτιμημένη τάση; Τι λένε οι επιστήμονες
Από συμπληρώματα διατροφής μέχρι κρέμες και ορούς προσώπου, το κολλαγόνο έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στον χώρο της ομορφιάς. Μπορεί, όμως, πράγματι να μειώσει τις ρυτίδες και να επαναφέρει τη νεανική όψη της επιδερμίδας; Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι τόσο πειστικά όσο οι διαφημιστικές υποσχέσεις
Ζαχαρωτά με κολλαγόνο, σνακ εμπλουτισμένα με την πολυσυζητημένη πρωτεΐνη, σκόνες που διαλύονται στον πρωινό καφέ και συμπληρώματα που υπόσχονται πιο σφριγηλό δέρμα. Το κολλαγόνο βρίσκεται πλέον σχεδόν παντού, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να τροφοδοτούν μια ολοένα μεγαλύτερη αγορά προϊόντων αντιγήρανσης – πολλά προϊόντα προβάλλονται ως λύσεις για τη μείωση των ρυτίδων, την ενίσχυση της ελαστικότητας του δέρματος, την καλύτερη υγεία των αρθρώσεων, ακόμη και τη βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου. Ορισμένα συμπληρώματα, μάλιστα, έχουν σημαντικό κόστος.
Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Το κολλαγόνο που καταναλώνουμε μπορεί πραγματικά να αναπληρώσει εκείνο που χάνει ο οργανισμός με το πέρασμα του χρόνου; Το ζήτημα εξετάζεται σε επεισόδιο του podcast Strange Health του The Conversation, με τη συμμετοχή του Dan Baumgardt, γενικού ιατρού και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και της Joan Chang, ερευνήτριας και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
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Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Το κολλαγόνο που καταναλώνουμε μπορεί πραγματικά να αναπληρώσει εκείνο που χάνει ο οργανισμός με το πέρασμα του χρόνου; Το ζήτημα εξετάζεται σε επεισόδιο του podcast Strange Health του The Conversation, με τη συμμετοχή του Dan Baumgardt, γενικού ιατρού και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και της Joan Chang, ερευνήτριας και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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