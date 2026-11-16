Ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου – Επιλέγοντας την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε ασθενή

Ο κ. Νικόλαος Ροΐδης, MD, PhD, DSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής E’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν με Εξειδίκευση ρομποτικής χειρουργικής γόνατος και ισχίου αναλύει πώς εξατομικεύεται σήμερα η αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς