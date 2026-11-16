Ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου – Επιλέγοντας την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε ασθενή
Ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου – Επιλέγοντας την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε ασθενή
Ο κ. Νικόλαος Ροΐδης, MD, PhD, DSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής E’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Ερρίκος Ντυνάν με Εξειδίκευση ρομποτικής χειρουργικής γόνατος και ισχίου αναλύει πώς εξατομικεύεται σήμερα η αρθροπλαστική γόνατος και ισχίου σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς
Η ρομποτική τεχνολογία έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε σήμερα να σχεδιάσουμε και να πραγματοποιήσουμε μια αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου. Για εμάς, όμως, η ρομποτική αρθροπλαστική δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αποτελεί ένα προηγμένο χειρουργικό εργαλείο που μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια μια πολύ σημαντικότερη φιλοσοφία: τη σωστή επέμβαση, στον σωστό ασθενή, με εξατομικευμένο σχεδιασμό και επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας.
Δεν μας εκφράζει η ταύτιση με ένα ρομποτικό σύστημα
Στη σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική υπάρχουν διαφορετικά ρομποτικά συστήματα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Η ρομποτική τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Η δική μας προσέγγιση δεν βασίζεται στην αποκλειστική ταύτιση με ένα συγκεκριμένο ρομπότ. Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες όπως τα συστήματα MAKO SmartRobotics™ της Stryker και CORI Surgical System της Smith+Nephew, επιλέγοντας την τεχνολογία και τη χειρουργική στρατηγική που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες κάθε περιστατικού. Γιατί κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Διαφορετική ανατομία, διαφορετικός βαθμός αρθρίτιδας, διαφορετική κατάσταση των συνδέσμων, διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικές προσδοκίες από την επέμβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δεν μας εκφράζει η ταύτιση με ένα ρομποτικό σύστημα
Στη σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική υπάρχουν διαφορετικά ρομποτικά συστήματα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Η ρομποτική τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Η δική μας προσέγγιση δεν βασίζεται στην αποκλειστική ταύτιση με ένα συγκεκριμένο ρομπότ. Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες όπως τα συστήματα MAKO SmartRobotics™ της Stryker και CORI Surgical System της Smith+Nephew, επιλέγοντας την τεχνολογία και τη χειρουργική στρατηγική που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες κάθε περιστατικού. Γιατί κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Διαφορετική ανατομία, διαφορετικός βαθμός αρθρίτιδας, διαφορετική κατάσταση των συνδέσμων, διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικές προσδοκίες από την επέμβαση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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