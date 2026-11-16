2 στα 3 ζευγάρια διαφωνούν για τη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο – Κι έτσι «παγώνει» η ερωτική διάθεση

Η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο «ανάβει» τους καβγάδες – Πώς το κρύο, η ζέστη και ο κλιματισμός επηρεάζουν τον ύπνο, την ερωτική επιθυμία και τη σχέση