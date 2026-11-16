2 στα 3 ζευγάρια διαφωνούν για τη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο – Κι έτσι «παγώνει» η ερωτική διάθεση
2 στα 3 ζευγάρια διαφωνούν για τη θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο – Κι έτσι «παγώνει» η ερωτική διάθεση
Η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο «ανάβει» τους καβγάδες – Πώς το κρύο, η ζέστη και ο κλιματισμός επηρεάζουν τον ύπνο, την ερωτική επιθυμία και τη σχέση
Εκείνη κουκουλώνεται με το πάπλωμα, αναζητώντας λίγη περισσότερη ζεστασιά. Εκείνος παραπονιέται ότι ζεσταίνεται, ανοίγει το παράθυρο ή χαμηλώνει τη θέρμανση. Λίγο αργότερα, εκείνη σηκώνεται για να αυξήσει ξανά τη θερμοκρασία. Μία συνηθισμένη βραδιά στην κρεβατοκάμαρα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μικρή καθημερινή διαμάχη. Και όταν ο ένας κρυώνει και ο άλλος ζεσταίνεται, η ερωτική διάθεση δεν είναι πάντα εύκολο να διατηρηθεί.
Η θερμοκρασία του υπνοδωματίου αποδεικνύεται συχνότερη αιτία διαφωνιών ανάμεσα στα ζευγάρια απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Μάλιστα, οι διαφορετικές προτιμήσεις στη θέρμανση ή στον κλιματισμό δεν επηρεάζουν μόνο την άνεση και την ποιότητα του ύπνου, αλλά ενδέχεται να δημιουργούν εντάσεις που επηρεάζουν και τη σεξουαλική ζωή.
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Η θερμοκρασία του υπνοδωματίου αποδεικνύεται συχνότερη αιτία διαφωνιών ανάμεσα στα ζευγάρια απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Μάλιστα, οι διαφορετικές προτιμήσεις στη θέρμανση ή στον κλιματισμό δεν επηρεάζουν μόνο την άνεση και την ποιότητα του ύπνου, αλλά ενδέχεται να δημιουργούν εντάσεις που επηρεάζουν και τη σεξουαλική ζωή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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