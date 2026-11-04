Μπρόκολο: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το μαγειρέψετε, χωρίς να χάσει βιταμίνες
Μπρόκολο: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το μαγειρέψετε, χωρίς να χάσει βιταμίνες
Βραστό, στον ατμό ή στον φούρνο; Οι ειδικοί εξηγούν ποια μέθοδος διατηρεί καλύτερα τις βιταμίνες και τις πολύτιμες ενώσεις του
Το μπρόκολο βρίσκεται δικαίως ψηλά στη λίστα των πιο θρεπτικών λαχανικών. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, C και K, κάλιο, ασβέστιο, φυλλικό οξύ και φυτικές ίνες. Περιέχει επίσης ενώσεις που συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά: ο τρόπος που το μαγειρεύουμε.
Η υψηλή θερμοκρασία και η παρατεταμένη επαφή με το νερό μπορούν να μειώσουν μέρος των ευαίσθητων θρεπτικών συστατικών του. Ποια μέθοδος, λοιπόν, μας επιτρέπει να πάρουμε τα περισσότερα από όσα έχει να προσφέρει;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η υψηλή θερμοκρασία και η παρατεταμένη επαφή με το νερό μπορούν να μειώσουν μέρος των ευαίσθητων θρεπτικών συστατικών του. Ποια μέθοδος, λοιπόν, μας επιτρέπει να πάρουμε τα περισσότερα από όσα έχει να προσφέρει;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα