Μπρόκολο: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το μαγειρέψετε, χωρίς να χάσει βιταμίνες
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Μπρόκολο Βιταμίνες Μαγείρεμα

Μπρόκολο: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το μαγειρέψετε, χωρίς να χάσει βιταμίνες

Βραστό, στον ατμό ή στον φούρνο; Οι ειδικοί εξηγούν ποια μέθοδος διατηρεί καλύτερα τις βιταμίνες και τις πολύτιμες ενώσεις του

Μπρόκολο: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το μαγειρέψετε, χωρίς να χάσει βιταμίνες
ygeiamou.gr team
Το μπρόκολο βρίσκεται δικαίως ψηλά στη λίστα των πιο θρεπτικών λαχανικών. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, C και K, κάλιο, ασβέστιο, φυλλικό οξύ και φυτικές ίνες. Περιέχει επίσης ενώσεις που συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Υπάρχει, όμως, μια λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά: ο τρόπος που το μαγειρεύουμε.

Η υψηλή θερμοκρασία και η παρατεταμένη επαφή με το νερό μπορούν να μειώσουν μέρος των ευαίσθητων θρεπτικών συστατικών του. Ποια μέθοδος, λοιπόν, μας επιτρέπει να πάρουμε τα περισσότερα από όσα έχει να προσφέρει;

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ygeiamou.gr team
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