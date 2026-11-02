Ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων – Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Σε λειτουργία τέθηκε το Ψηφιακό Αποθετήριο - Στόχος είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, μέσω του οποίου οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό τους και οι γιατροί θα διευκολύνονται στην παρακολούθηση της υγείας τους