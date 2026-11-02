Κλιματική παραπληροφόρηση: Τι είναι και γιατί αποτελεί μια νέα απειλή για τη Δημόσια Υγεία

Από τις ψευδείς πληροφορίες για τις φυσικές καταστροφές μέχρι την αμφισβήτηση των μέτρων κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η κλιματική παραπληροφόρηση μπορεί να έχει πραγματικές συνέπειες για την υγεία