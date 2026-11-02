Κλιματική παραπληροφόρηση: Τι είναι και γιατί αποτελεί μια νέα απειλή για τη Δημόσια Υγεία
Κλιματική παραπληροφόρηση: Τι είναι και γιατί αποτελεί μια νέα απειλή για τη Δημόσια Υγεία
Από τις ψευδείς πληροφορίες για τις φυσικές καταστροφές μέχρι την αμφισβήτηση των μέτρων κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η κλιματική παραπληροφόρηση μπορεί να έχει πραγματικές συνέπειες για την υγεία
Μια καταστροφική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν αναρτήσεις που αμφισβητούν τις οδηγίες εκκένωσης. Μια περιοχή πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, όμως οι κάτοικοι διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια, επειδή διάβασαν ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους. Την ίδια στιγμή, μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνονται στόχος παραπλανητικών ισχυρισμών. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι η παραπληροφόρηση για την κλιματική αλλαγή δεν αφορά μόνο στη διαστρέβλωση επιστημονικών δεδομένων – μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που συνδέονται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια.
Αυτό είναι το συμπέρασμα της νέας έκθεσης της Ομάδας Εργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών για το Κλίμα και την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Με αφορμή τα ευρήματά της, κοινωνικές και υγειονομικές οργανώσεις καλούν τα 194 κράτη – μέλη του ΠΟΥ να αναγνωρίσουν την κλιματική παραπληροφόρηση ως απειλή για τη δημόσια υγεία και να ενσωματώσουν την προστασία της αξιόπιστης πληροφόρησης στις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων.
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Αυτό είναι το συμπέρασμα της νέας έκθεσης της Ομάδας Εργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών για το Κλίμα και την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Με αφορμή τα ευρήματά της, κοινωνικές και υγειονομικές οργανώσεις καλούν τα 194 κράτη – μέλη του ΠΟΥ να αναγνωρίσουν την κλιματική παραπληροφόρηση ως απειλή για τη δημόσια υγεία και να ενσωματώσουν την προστασία της αξιόπιστης πληροφόρησης στις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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