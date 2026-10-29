Νιώθετε εξαντλημένοι μέσα στην ημέρα; 5 tips των ειδικών για περισσότερη ενέργεια – Χωρίς καφέ

Βαριά βλέφαρα, μειωμένη συγκέντρωση και μια ακατανίκητη επιθυμία για έναν ακόμη καφέ - Οι ειδικοί προτείνουν 5 απλές αλλαγές στην καθημερινότητα που μπορούν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την ενέργειά μας, χωρίς να καταφεύγουμε διαρκώς στην καφεΐνη και τη ζάχαρη