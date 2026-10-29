Νιώθετε εξαντλημένοι μέσα στην ημέρα; 5 tips των ειδικών για περισσότερη ενέργεια – Χωρίς καφέ
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Ενέργεια Ύπνος

Νιώθετε εξαντλημένοι μέσα στην ημέρα; 5 tips των ειδικών για περισσότερη ενέργεια – Χωρίς καφέ

Βαριά βλέφαρα, μειωμένη συγκέντρωση και μια ακατανίκητη επιθυμία για έναν ακόμη καφέ - Οι ειδικοί προτείνουν 5 απλές αλλαγές στην καθημερινότητα που μπορούν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την ενέργειά μας, χωρίς να καταφεύγουμε διαρκώς στην καφεΐνη και τη ζάχαρη

Νιώθετε εξαντλημένοι μέσα στην ημέρα; 5 tips των ειδικών για περισσότερη ενέργεια – Χωρίς καφέ
Βίκυ Βενιού
Είναι εκείνη η ώρα μετά το μεσημεριανό γεύμα που τα βλέφαρα βαραίνουν, η συγκέντρωση μειώνεται και οι υποχρεώσεις μοιάζουν ξαφνικά πιο απαιτητικές. Η ημέρα απέχει ακόμη αρκετά από το τέλος της, αλλά οι δυνάμεις μας φαίνεται να έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το αίσθημα αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό. Σύμφωνα με αμερικανικά δεδομένα, σχεδόν 3 στους 4 ενήλικες αναφέρουν ότι νιώθουν αυτή τη νωθρότητα αρκετά συχνά.

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Βίκυ Βενιού
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