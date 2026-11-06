Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
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Ριάνα Εσώρουχα Instagram

Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες

«Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο» πήρε τη σκυτάλη η εταιρεία εσωρούχων της Ριάνα

Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο έκανε η Ριάνα για τους εκατομμύρια followers της στα social media ποζάροντας με αποκαλυπτικά κόκκινα εσώρουχα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια άφησε ελάχιστα στη φαντασία, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της με ένα τολμηρό κορμάκι από floral δαντέλα και κάλτσες μέχρι τους μηρούς, στο πλαίσιο της καμπάνιας της Savage X Fenty.

Και για όσους δεν κατάλαβαν το υπονοούμενο από τα καρέ που αναρτήθηκαν, η Ριάνα φρόντισε να το κάνει πιο ξεκάθαρο στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!».

Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες


«Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο» πήρε τη σκυτάλη η εταιρεία εσωρούχων της Ριάνα σχολιάζοντας τις φωτογραφίες.

Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες προκάλεσαν και αρκετά σχόλια στην ανάρτηση της Ριάνα όπως «ο Άγιος Βασίλης θα δυσκολευτεί πολύ να ανταγωνιστεί αυτό το δώρο…» ή «ατακτη και ποτέ φρόνιμη»

Η Ριάνα έγινε σέξι «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους followers της: «Όταν είσαι στη λίστα των άτακτων», δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

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